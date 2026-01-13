百歲老翁倒地 退休護理師與消防員接力施救成功

（中央社記者王朝鈺基隆13日電）高齡百歲的張姓男子日前倒地，失去呼吸和心跳，退休護理師鄭惠月及消防分隊小隊長李岳錡輪流實施心肺復甦術，成功挽回張男生命。李岳錡今天呼籲，大家應勇敢伸出援手，有機會挽救一個幸福家庭。

張男11日上午10時許在基隆市二信循環站等車時突然倒地。當時，基隆市旗袍愛心協會在對面舉辦捐血活動，協會成員、暖暖衛生所退休護理師暨現任健康講師鄭惠月，聽見有人大聲呼救，立刻衝上前查看。經評估後，確認張男已失去生命徵象，立即實施心肺復甦術（CPR）。

過程中，有路人接手實施心肺復甦術，鄭惠月也請路人幫忙尋找「自動體外心臟電擊去顫器」（AED）。休假中陪同妻子參加捐血活動的百福消防分隊小隊長李岳錡得知後，也趕到現場，與鄭惠月輪流施行CPR。李岳錡的妻子則同步撥打119報案。施救約15分鐘後，張男逐漸恢復呼吸與心跳，由到場救護員接手送醫。

基隆市長謝國樑上午在市府貴賓室，頒發感謝狀給鄭惠月及李岳錡。李岳錡指出，許多民眾看到有人失去呼吸或心跳時，往往擔心後續責任問題而不敢施救。然而，「緊急醫療救護法」已賦予施救者免責，即便施救者不是消防或醫療人員，只要有學過CPR，都能伸出援手。李岳錡說，「你一時的伸出援手，有可能就是挽救一個幸福家庭的關鍵」。

謝國樑接受媒體聯訪時表示，基隆市是一座有愛的城市，鄭惠月與李岳錡的善舉，挽回百歲老翁的生命，令他非常感動。（編輯：黃世雅）1150113