百歲金瓜石鍊金師張阿輝見證礦山歲月與失傳技藝

上圖：高齡百歲的金瓜石老礦工張阿輝是少數仍完整保存煉金記憶與實作技術的礦業見證者。



下圖：張阿輝手中展示黃金戒指是親自從礦石中提煉黃金再加工是飾品也是金瓜石煉金技術珍貴實物證據。（記者蘇春瑛攝）

今年高齡一百歲的金瓜石老礦工張阿輝，是少數仍完整保存煉金記憶與實作技術的礦業見證者。九歲時，他隨父母來到金瓜石生活，父親當年負責協助管理並守護礦區，自此一家人與礦山共度一生，親身見證台灣黃金產業最輝煌年代。

張阿輝回憶，日治時期金瓜石由日本人進行大規模採金，他就讀「公學校」接受完整日語教育，至今仍能以日文清楚描述當年礦區生活與工作細節。他說：「現在一百歲了，腦袋不像以前那麼靈光，但當年日本人在這裡採金方式，我都還記得。」

不同於一般人所熟知的冶煉方式，金瓜石煉金並非單純以高溫熔煉金屬，而是一套結合物理與化學原理精密工序。張阿輝指出，煉金過程需從礦石中分離出極為微量金屬成分，關鍵在於控制礦石中質子與電子反應狀態，透過特殊藥劑與水銀墊層作為媒介，使金屬在反應過程中逐步析出。

這套技術極度講究比例、時間與操作者經驗判斷，並非書本所能完整記錄，而是長年實作累積而成「獨門手藝」。張阿輝表示，當年這類煉金方法並未公開傳授，多半僅在礦工之間口耳相傳，如今早已隨著礦業結束而幾近失傳。

他手中展示的黃金戒指正是以這套技術，親自從礦石中提煉黃金再加工完成實體成果。這枚戒指不只是飾品，更是金瓜石煉金技術珍貴實物證據，記錄著一段已不復存在的產業智慧與工藝記憶。

除了礦業技術，張阿輝指著屋旁高大老樹說：「這棵樹有九十年樹齡，是我親手種的。」樹與人一同成長，靜靜守望礦山興衰。隨著金瓜石礦業走入歷史，像張阿輝這樣同時親歷日本時代、戰後轉型，並仍保有完整煉金知識與實作經驗的礦工已屈指可數。他的一雙手，提煉的不只是黃金，更保存一整個世代的礦業技術與文化記憶。