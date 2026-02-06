百歲阿公「變老公」看護肖想8億？律師逆風猜：子女沒照顧

社會中心／李汶臻報導

一名102歲人瑞名下持有多筆不動產、價值約8億元，他1月初被家屬發現與照顧他近30年的68歲看護結婚，但9名子女卻全不知情。如今，事件有新進展，人瑞家屬日前在北市街頭上演「搶人大戰」，子女利用看護帶王姓人瑞就醫空檔，連人帶輪椅「光速推走」老人，事件驚動警方關注。事件曝光後引發兩派論戰，部分人質疑看護疑似覬覦老人的鉅額財產，甚至有人將看護定為「粉紅收屍隊」。對此，「巴毛律師」陳宇安逆風表態稱「有點不公平」，並猜測實情不排除與已故金馬影帝陳松勇（勇伯）當年將400萬元留給印尼看護很像。

北市街頭日前發生「搶人」大戰，主因是102歲王姓人瑞與看護結婚，人瑞家屬曾打電話、返家想探視卻被拒於門外。親屬認為父親疑被限制行動，並質疑看護覬覦財產，因而趁人瑞就醫空檔、伺機搶人。

遭質疑覬覦財產 律師逆風替看護說話

消息曝光後，多數人一面倒認為看護一定是貪圖阿公的財產；對此，「巴毛律師」陳宇安逆風提出不同觀點。她表示，人瑞結婚的真實原因究竟是什麼，目前尚且不明；但陳宇安認為，不排除是人瑞長期缺乏子女關心，反而由看護照顧多年、陪伴左右，在感受到被關心、被關愛的情況下，同時又對子女感到心寒的狀態下，因此願意跟看護結婚並把財產留給看護。 而陳宇安也類比已故影帝陳松勇生前將400萬元遺產留給如親女兒般的印尼看護的案例。

婚姻是否有效？律師揭子女提告兩大關鍵

此外，陳宇安也強調，婚姻是否合法，也要看阿公當時的精神狀況是否清楚，但承辦的戶政人員已說明人瑞登記時應答正常。此外，陳宇安也進一步點出人瑞的子女若要主張婚姻無效，關鍵之一在於須舉證人瑞登記當下神志不清，包括有無失智診斷證明或相關醫療紀錄；而另一關鍵在於兩名見證人的資格是否有問題、兩人是否清楚雙方結婚的真意。但陳宇安指出，目前護士已經說了阿公當時對答很正常，因此要從這方面下手恐怕也不容易。

律師陳宇安最後直言，人瑞已102歲，他仍擁有自主意識與婚姻自由，外界在真相未明前，貿然將看護定調為「粉紅收屍隊」實在是有點不公平。但她也提醒，看護若有刻意隔絕人瑞與子女接觸、限制自由等情況，仍可能涉及其他法律責任，相關爭議仍有待司法進一步釐清。

