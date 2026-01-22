百白打賭慘輸 被逼「吃狗大便」一口吞下 ...現場全看傻

〔記者李紹綾／台北報導〕百白在影集《何百芮的地獄戀曲》飾演大尺度的跨性別網紅「妖孽老娘」，劇中因和郭書瑤打賭失敗，被罰吃狗大便，整個拍攝過程相當爆笑。

百白劇中因為輸了這場打賭，被罰要吃自家愛犬的狗大便，聊起這段戲她無奈大笑：「美術道具做得太逼真了，無論是外型還是觸感都過於完美還原。」反而激起她的勝負欲，決定一口吃下，最後仍搞笑說：「好險！是花生巧克力口味的，還不錯。」

百白挑戰飾演跨性別角色，扮演一名想成為女性的跨性別男網紅，讓她開心感謝劇組的厚愛，「讓我又再度的超越性別框架中的框架，成為了一個全然自由的演員了」。她也不忘爆料，片場有位幕後工作人員真的以為百白是男性，笑喊：「我甚至還跟他拍過兩支片耶！」

廣告 廣告

《何百芮的地獄戀曲》由文策院、彼此影業股份有限公司、台灣大哥大股份有限公司、兔將創意影業股份有限公司共同出品，影集已於1月4日正式上架，每週日晚間9點於八大戲劇台播出，晚間10點於MyVideo及Netflix上架。

【看原文連結】

更多自由時報報導

出事了！ 姚淳耀合照郭書瑤貼太近 「小耀耀站起來」 超尷尬

唐從聖女兒遭嗆「輸不起」被霸凌 徐乃麟再度道歉：我修養不夠

王大陸閃兵案再開庭 被問職業秒回「當兵啊」法庭笑了

要求速與台灣恢復邦交 宏都拉斯蝦農無法再等了 徹底對中絕望

