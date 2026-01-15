百白穿大尺高衩泳裝！變身跨性別比郭書瑤辣

▲2026新年必看喜劇《何百芮的地獄戀曲》中，百白（左，如圖）穿上了高衩泳裝，變身成為跨性別男娘，從影最大尺度讓她直呼：「比郭書瑤還辣！」（圖／彼此影業提供）

[NOWnews今日新聞] 2026新年必看喜劇《何百芮的地獄戀曲》集結郭書瑤、姚淳耀、孫可芳、鍾瑶、阿Ken以及詹懷雲同台演出，以瘋狂搞笑的節奏陪觀眾開心迎新年，影集上線各大平台後好評不斷，在 Netflix 節目排行榜一度衝上第3名，超越韓國男神鄭敬淏主演的《公益律師》、李俊昊的《現金英雄》。其中百白在劇中穿上了高衩泳裝，變身成為跨性別男娘，超性感裝扮讓她直呼：「我比郭書瑤辣！」

百白大尺度角色！前衛造型挑戰極限

本週最爆笑橋段為百白飾演的大尺度網紅角色「妖孽老娘」首度登場。該角色是生理女性演出想成為生理女性的生理男性，造型前衛大膽，百白表示拍攝過程雖難，但演得非常過癮，她穿高衩泳裝、戴假髮與指甲片，完成造型後興奮直呼「神乎其技」，瑤瑤也讚她「比我還辣」，肯定她是喜劇鬼才。

▲百白從影最大尺度「跨跨跨性別」！高衩泳裝化身妖孽老娘驚豔全場。（圖／彼此影業提供）

郭書瑤學開車鬧劇笑料！劇組安全會議重點超搞笑

在最新故事中，何百芮（郭書瑤 飾）為了汽車代言學開車，粗線條又常出狀況，讓劇組緊張，郭書瑤坦言拍攝開車戲「壓力山大」，因為原本沒駕照，是為拍戲才特地去學，但後來沒上路過，她開玩笑表示，劇組安全會議的唯一重點竟然是「不要靠近演員」，讓她哭笑不得。

退役旅美棒球選手郭泓志在劇中飾演何百芮教練，首次嘗試喜劇表演的他以本性發揮，並稱讚郭書瑤「又美又大方」，甚至開心說自己是「國寶」，他在劇中模仿《捍衛戰士》湯姆克魯斯造型，努力表現酷帥，並分享若遇到現實生活中的三寶，他會告訴自己「不要生氣，留在車上不要下車。」

逆齡扮高中生！孫可芳笑場也克制

本週節目中，郭書瑤與孫可芳共同飾演高中生，拍攝過程非常有趣，兩人甚至額外拍了搞笑照片，現場氣氛歡樂，笑場卻控制得很好，孫可芳的角色還接受了弟弟何萬生（詹懷雲 飾）告白，開始大談姐弟戀，她坦言戴假髮演高中中相當不習慣，不過最困難的是在詹懷雲面前保持氣質，忍住千萬不笑場。

隨著劇情進入曖昧期，孫可芳飾演角色幻想詹懷雲裸身套上小背心，化身壯帥酒保，幽默橋段讓觀眾會心一笑，詹懷雲笑說自己拍攝時仍在「調整期」，運動和飲食隨性，被監製劉宛玲笑稱「有點太胖」，他也透露真正的笑點藏在動作細節中，擠檸檬汁時全都順著手臂流下，效果意外搞笑。

《何百芮的地獄戀曲》由彼此影業股份有限公司、台灣大哥大股份有限公司、兔將創意影業股份有限公司共同出品，影集已於2026年1月4日正式上架，每週日21:00於八大戲劇台首播、22:00於MyVideo與Netflix OTT首播。

▲左起郭書瑤、孫可芳逆齡扮演高中生。（圖／彼此影業提供）

