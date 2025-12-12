百福派出所前進泰安關懷據點 強化長者防詐觀念 提升反詐意識

MEITU 20251212 172127986

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】基隆市警察局第三分局百福派出所12月12日上午前往泰安社區關懷據點，與長者們面對面進行防詐宣導，透過淺顯易懂的案例分享，提升長者識詐能力。

本次宣導以近期常見的「假投資」、「假冒親友」、「ATM 操作詐騙」及「假檢警」手法為重點，並以匿名案例說明詐騙集團如何利用電話、通訊軟體及網路廣告誘騙被害人的款項。第三分局提醒，凡是遇到要求「不要告訴家人」、催促「立即匯款」、或「加入投資群組保證獲利」等內容，極可能是詐騙，務必提高警覺。

活動現場互動熱絡，長者們也踴躍分享自身遭遇過的可疑電話與訊息，警方逐一解說並提醒應對方式。百福派出所表示，為了讓防詐觀念更深入社區，警方將持續走入各里關懷據點及活動中心，以平易近人的方式協助民眾識破詐騙。警方呼籲，若接到可疑電話或訊息，可隨時撥打「165」反詐騙專線或向派出所諮詢，期能攜手共創更安全的生活環境。