百福火車站停車位不足 困擾通勤族

▲百福車站機車位嚴重不足，違停常影響通行。（記者李瓊慧攝）

百福火車站周邊機車停車位長期不足，已成為七堵地區通勤族多年來的共同困擾。為正視並解決此一民生問題，七堵在地議員蔡旺璉、楊秀玉、張耿輝及曾怡芳，近日共同邀集基隆市政府相關單位前往現場實地會勘，針對現況進行檢討，並研議闢建雙層機車停車場可行性方案。

由於百福車站為通勤族重要的交通節點，平日大量機車停放需求集中於尖峰時段，既有停車空間早已不敷使用，導致違停情形頻傳，也影響周邊交通秩序與行人安全。多位議員長期接獲民眾反映，並曾多次分別辦理會勘，但問題始終未能獲得根本改善。

基隆市議會副議長楊秀玉指出，七堵區四位民意代表過去都曾就百福車站機車停車不足問題向市府反映，顯示地方對此議題高度關切。她強調，此次聯合會勘的目的，是希望市府能真正重視地方需求，提出具體可行的解決方案，盡快協助通勤民眾擺脫長期以來的停車困擾。對此，市府相關單位於會勘中表示，將在三個月內針對現有機車停車場空間，研議規劃設置雙層機車停車場的可行性方案，並完成評估後向地方民代回覆。