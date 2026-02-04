百老匯巨星台北合體！《大娛樂家》原唱將登台 17部神作經典齊發

全新製作《百老匯星光演唱會》（Broadway Hits Live!）結合17部國際鉅作的音樂盛典。牛耳藝術提供

全新製作《百老匯星光演唱會》（Broadway Hits Live!）結合17部國際鉅作的音樂盛典，不僅橫跨電影與音樂劇領域，更重磅宣布邀請到《大娛樂家》中飾演「鬍子女」的原唱琪雅拉．賽特爾（Keala Settle）擔任特別嘉賓，並將現場演繹橫掃全球的勇氣神曲〈This Is Me〉！

17部經典名作華麗交織 琪雅拉重現《大娛樂家》神曲

《百老匯星光演唱會》演出曲目橫跨電影和音樂劇領域，包括《女巫前傳 WICKED》《大娛樂家 The Greatest Showman》《媽媽咪呀！MAMMA MIA!》《一個巨星的誕生 A Star Is Born》《悲慘世界 Les Misérables》、《鐵達尼號 Titanic》《樂來樂愛你 La La Land》《漢密爾頓 HAMILTON》《歌劇魅影 The Phantom of the Opera》等代表作。

《百老匯星光演唱會》演出曲目橫跨電影和音樂劇領域。牛耳藝術提供

演出4月18日起登場 2月11日售票

演出陣容則匯集5位百老匯與倫敦西區巨星擔綱主唱，並由紐約百老匯LIVE BAND與頂尖舞者同台演繹，完整重現劇場的節奏與動態。製作團隊同樣大有來頭，由百老匯音樂劇《美女與野獸》首任「貝兒」蘇珊．艾根（Susan Egan）聯手製作人亞當．J．李維（Adam J. Levy）共同打造。

團隊演出足跡遍及好萊塢露天劇場與杜拜體育場，此次在台首演將劇場敘事力與演唱會能量融合，再現經典傳奇。《百老匯星光演唱會》將於4月18日至19日在台北流行音樂中心登場，售票將於2月11日（三）中午12點在MNA售票網正式啟售。



