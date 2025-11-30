百老匯搬進台北！遠東香格里拉化身旺卡甜點世界 3大魔幻打卡點必拍

記者李育道／台北報導

三十八樓以「魔術高帽」堆疊奇幻高度，放射狀圖騰襯托高空景觀，展現迷幻時尚風格。圖/台北遠東香格里拉提供。（圖／台北遠東香格里拉提供）

台北遠東香格里拉今年以百老匯音樂劇《巧克力冒險工廠》為主題，首次將整座飯店打造成超現實的夢幻甜點國度。自即日起，從一樓童趣滿滿的薑餅屋一路延伸至38樓的奇幻魔術高帽，構築一場直達天際的奇幻旅程。飯店同步推出限量「巧克力熊許願卡」公益活動，募集款項將全數捐贈「天使心家族社會福利基金會」，希望將節慶溫暖送進愛奇兒家庭。

台北遠東香格里拉今年設計兩大主題。首先登場的「百老匯魔幻舞台」以糖果山丘、蜿蜒巧克力小徑與巨型拐杖糖打造沉浸式場景，再搭配旺卡招牌紫紅高帽與紅地毯，營造如劇照般的魔幻畫面。另一側的「旺卡溫馨客廳」則呈現英倫節慶風格，以木質壁爐、聖誕禮物堆景營造溫暖團聚氛圍。

大廳主視覺以綠色糖果山丘、巨大拐杖糖與威利·旺卡 (Willy Wonka) 紫色高帽 打造，化身百老匯魔幻舞台，是絕佳的合影地點。（圖／台北遠東香格里拉提供）

大廳周圍的巨型圓柱也換上節慶新裝，分別以「英倫格紋」與「奇幻紅金」視覺交錯呈現，一邊是紅綠蘇格蘭格紋的英式復古感，另一邊則是紅底金紋的節慶華麗氣息，替整條長廊打造濃厚聖誕大道風格。

這趟奇幻旅程由《巧克力冒險工廠》經典「透明電梯」概念貫穿全館。電梯廳以雪景、復古樓層指針與機械美學細節呈現亮點，增添等候時的驚喜。一樓 The Cake Room 化身歐式薑餅屋，烤餅乾磚紋與積雪窗框打造溫暖香氣，挑選甜點也更富儀式感。

6樓的主題裝置則是巨型粉紅霜淇淋，粉嫩造型搭配巨大棒棒糖、薑餅人與蘑菇草地，與該樓層的美食主題完美呼應。去年掀起熱烈話題的李白居「Dream Bar」也在今年華麗回歸，運用超過8,000顆紅金聖誕球與燈串，在鏡面折射下形成星光銀河，營造大人限定的節慶場景。38樓馬可波羅餐廳與酒廊，視覺轉為神秘時尚，中央以威利·旺卡的魔術高帽為主軸，結合燈串與聖誕裝飾，彷彿糖果與禮物從帽中飛出，襯托高樓景觀的浪漫氛圍。

自2023年推出以來即成為超人氣打卡熱點的李白居「Dream Bar」夢幻回歸！（圖／台北遠東香格里拉提供）

台北遠東香格里拉也將節慶美學延伸至公益行動，在大廳設置捐款箱與「巧克力熊許願卡」，邀請民眾將祝福掛上聖誕樹，並提供甜甜圈搖搖馬讓孩童享受節慶樂趣；募得善款將用於支持愛奇兒家庭的諮商與喘息服務，讓節慶喜悅化為陪伴力量。

礁溪寒沐酒店1樓沐選外賣店，於12/15起推出5款聖誕節限定甜點及麵包，價格85元起。（圖/礁溪寒沐酒店提供）

礁溪寒沐酒店今年以「MU嶼聖誕」為主題，將綠色概念融入節慶視覺，酒店大廳以綠色植栽與植生牆交織出清新自然的度假氛圍，並點綴聖誕紅盆花，人氣吉祥物沐醬也換上聖誕新裝，呈現生機與溫馨節慶的聖誕景致。歡慶聖誕月同步推出一泊一食住房專案11,000元起，於12月24日至26日入住的賓客可參加限定「聖誕任務日」活動，完成四大闖關印章即可兌換寒沐聖誕老公公準備的節慶小禮。12月24日平安夜當晚，更邀請「蘭陽人銅管五重奏」以溫暖樂聲獻上經典聖誕組曲，陪伴旅人共度一段歡樂的節慶夜晚。

