《百老匯星光演唱會》登台北流行音樂中心 電影《大娛樂家》角色原唱任嘉賓

《百老匯星光演唱會》精選熱門歌曲，呈現橫跨世代、共計 17 部國際鉅作的華麗樂章。 (牛耳藝術提供)

全新製作《百老匯星光演唱會》 將於 4 月 18 日至 19 日 在 台北流行音樂中心一連演出三場，匯聚百老匯音樂劇經典與好萊塢影視名作，精選熱門歌曲，呈現橫跨世代、共計 17 部國際鉅作的華麗樂章，更邀請在《大娛樂家》飾演「鬍子女」的電影原唱琪雅拉．賽特爾（Keala Settle）擔任特別嘉賓。

此次演出由五位百老匯與倫敦西區巨星擔綱主唱，搭配紐約百老匯 LIVE BAND 現場演奏，並由六位紐約百老匯頂尖舞者同台演繹，完整重現舞台的節奏與動態表現，讓耳熟能詳的旋律在化為動人的舞台語言，喚起世代記憶，串起屬於觀眾心中的共同情感。

《百老匯星光演唱會》精選 17 部影響全球的音樂劇與電影經典，這些作品不僅締造票房與口碑雙贏，更屢獲國際榮譽肯定，包括葛萊美獎、奧斯卡金像獎、普立茲戲劇獎與東尼獎等權威獎項，成就流行文化不可撼動的經典地位。

演出曲目橫跨電影和音樂劇領域，包括《女巫前傳 WICKED》《大娛樂家 The Greatest Showman》《媽媽咪呀！MAMMA MIA!》《一個巨星的誕生 A Star Is Born》《悲慘世界 Les Misérables》《鐵達尼號 Titanic》《樂來樂愛你 La La Land》《漢密爾頓 HAMILTON》和《歌劇魅影 The Phantom of the Opera》等代表作。並透過華麗炫光鋪展的舞台視覺、節奏與肢體交織的表演語言，讓觀眾所熟悉的歌曲在現場以更深刻的方式重現，將百老匯與好萊塢的精神一併呈現在樂迷眼前。

本次演唱會特別邀請《大娛樂家》電影中「鬍子女」原卡司、東尼獎提名演員琪雅拉．賽特爾（Keala Settle） 驚喜登場。她以電影《大娛樂家》中主唱歌曲〈This Is Me〉風靡全球，並憑主唱此曲榮獲金球獎最佳原創歌曲獎。琪雅拉以渾厚而充滿張力的嗓音聞名，舞台上情感層次豐富、感染力十足。她的歌聲讓這首歌成為象徵勇氣與自我肯定的經典，成為鼓舞無數觀眾的力量來源。此次親臨現場獻聲，將為整場演出注入情感厚度與震撼能量。

本次全球首演演唱會由 10th & Main Productions 製作，並由製作人兼本次演出卡司、《美女與野獸》音樂劇世界首演貝兒 Susan Egan 與製作人兼本次卡司 Adam J. Levy 聯手打造，他們長期將演唱會帶往世界各地，從好萊塢露天劇場到杜拜體育場，廣受好評。團隊同時集結百老匯音樂總監 Benjamin Rauhala、好萊塢編舞 Anna White 共同創作，將劇場的敘事力與演唱會能量完美融合。 2月 11 日（週三）中午 12 點於 MNA 售票網正式啟售。

★ 節目資訊

4/18 (週六) 15:00、19:30 台北流行音樂中心

4/19 (週日) 17:00 台北流行音樂中心

​

特別獻聲 Special Guest｜Keala Settle

歌手 Vocalists｜Bella Coppola, Jared Dixon, Adam J. Levy, Mary Kate Morrissey & 演出嘉賓 Susan Egan

舞者 Dancers | Katie Barna, DeMarius R. Copes, Tamrin Goldberg, Tyler Logan, Drew Tanabe, Penny Wildman

紐約百老匯 LIVE BAND 現場演奏

​※ 演出時長含中場休息約為110分鐘

※ 主辦單位保有節目內容、製作及演出卡司異動之權利

