百萬交保！「西門町地王」吳振隆疑涉樂迦內線交易 愛子無保請回

有「西門町地王」之稱的72歲前大同集團前副董事長吳振隆，和其愛子吳峻毅涉嫌在重大交易公開前，買賣興櫃公司樂迦再生科技（6891）股票，賺取其中價差。檢調於昨（21）日前往搜索，並將吳振隆及其他10名涉案人員帶回說明；經檢方漏夜複訊後，吳振龍在今日凌晨以100萬元交保、限制出境出海，其子獲無保請回，其餘人則以5萬至30萬元不等交保，全案仍持續偵辦中。

前大同集團前副董事長吳振隆，和其任職樂迦再生科技董事的兒子吳峻毅，2人涉嫌在樂迦公司發布重訊前，在禁止交易期間買進股票獲利。檢調在昨日兵分14路前往搜索，不僅帶回吳振隆父子2人，還有多名涉案人士到案說明。經檢察官複訊後，認為吳振隆涉案情節尚待進一步釐清，諭令其以新台幣100萬元交保，並限制出境、出海；吳峻毅，則無保請回。其餘涉案人士則分別以5萬至30萬元不等交保。

對於前副總涉入內線交易一事，大同公司僅低調回應，表示吳振隆已在去年離職，目前並非集團員工。

目前全案朝違反證券交易法方向偵辦，相關事證及詳細狀況，仍有待檢方進一步調查釐清。

