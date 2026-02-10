《百萬人推理》追網路命案真相 大霈被懷疑是凶手妙答：有可能嗎？

百萬人推理警探與科技偵查隊一同追緝最終犯人。（Netflix提供）

Netflix偵查影集《百萬人推理》，今（10）日釋出〈百萬人緝兇篇〉花絮，深入解析角色們的個性與心路歷程。因為在網路上有一位自稱「巴巴女巫」的面具女子不斷在網路上發布預告影片，精準點名每一起駭人命案的發生，引發輿論與恐慌效應，所有人將一同追緝找到最終的犯人。

李霈瑜在影集中飾演科技犯罪偵查隊隊員李欣屏，她形容這是一個直覺敏銳、熱心積極，但有點過於魯莽的角色。被問到是否有可能是凶手時，她語帶保留地笑說：「不好說。」坦言這部戲的凶手真的很難猜，還調皮補上一句：「我看起來那麼陽光，有可能嗎？不可能吧！」

李霈瑜認為，《百萬人推理》除了是一個推理劇之外，也反映出網路的力量以及話語上面的力量，「怎麼漾去看一句話被扭曲的過程或者是人心的揣測。」鄭伊健則有感現今網路發達，有許多要學習，也認同查案用網路的方法可能比較好，不單只是用自己的直覺。

李霈瑜形容角色李欣屏直覺敏銳、熱心積極，卻過於魯莽。（Netflix提供）

鄭伊健揭露自己飾演的警探陳家任不為人知的家庭面向，直言角色脾氣不太好，卻一直試著改變，和女兒陳宥潔（陳姸霏 飾）長期處於冷戰狀態，「完全溝通不到」。陳家任是一個「迷上自己工作的人」，查案對他來說不只是責任，更是興趣。然而在太太離開後，他才驚覺自己其實一無所有，與女兒的關係也因此跌到冰點。

在影集中陳宥潔經常往外跑，當陳家任質問她去向時，女兒不耐煩地回應：「我要去演出，我已經跟你講過。」陳家任憤怒反問：「真的忘記了？今天是什麼日子你知不知道啊？」沒想到女兒冷冷回擊：「媽媽生日又怎麼樣？你還不是繼續當個廢物！」一句話瞬間引爆父女衝突，讓陳家任怒吼：「你說什麼？你今天哪裡都不能去！」

預告最後巴巴女巫冷血的一句：「反正躲在鍵盤後面打打字，就可以讓人去死啊。」更為劇情投下震撼彈。當連環命案尚未落幕，《百萬人推理》在結合網路生態與人性灰階的敘事之中，隨著一樁樁事件持續推進，不斷逼近真相，也拋出一個更尖銳的提問——在這個人人都能發聲的時代，究竟誰，才是真正的凶手？

