《百萬人推理》鄭伊健非原聲 配音員曝光是金鐘男星

Netflix《百萬人推理》將在2月12日上線，監製吳孟謙、製作人張雅婷、編導蘇文聖，以及鄭伊健、婁峻碩、李霈瑜、李李仁、陳姸霏、蔡凡熙、詹懷雲、楊懿軒等主演演員今（6日）出席上線前媒體聯訪。受訪時鄭伊健的中文還是帶著香港口音，與劇中的腔調不太一樣，原來鄭伊健並非使用原音，而是由金鐘男配角Darren邱凱偉配音。

導演蘇文聖表示所有台詞鄭伊健都很敬業地背了起來，可惜因為口音問題，即便他很認真還是有點聽不太懂，所以只好找配音，導演原本想找過去幫《古惑仔》陳浩南配音的前輩，但對方年紀太大只好作罷。後來有位聲音指導推薦了Darren，當Darren來試配時，大家都覺得他把聲線調整得超像鄭伊健，因此決定由他來配音，鄭伊健也笑說：「重點只要看完不覺得奇怪，那就是成功了！」

製作人也分享當初是如何邀請鄭伊健來演出，原來他們想要找一位是爸爸年紀的演員，但又要非常帥，思來想去還是覺得「銅鑼灣的陳浩南」最帥，剛好另一位監製與鄭伊健工作過，才促成這次的合作。鄭伊健表示自己是Netflix的忠實粉絲，作品能在Netflix上線讓他覺得非常榮幸。

鄭伊健也是所有演員們的偶像，李李仁表示就連兒子也看過《古惑仔》，還覺得鄭伊健非常帥，兒子知道他今天會跟鄭伊健見面，還特地請他要簽名，「今天是來要我兒子的新年禮物，剛剛在化妝間跟伊健哥提出這個要求，所以伊健哥不只影響了我們這一代的人，連下一代都影響到了。」

陳姸霏在劇中飾演鄭伊健的女兒，被問到與大前輩的合作過程也相當害羞，「預告裡面有出現一場激烈對話，那場戲我們都滿緊張的，很怕對方受傷。」問及媽媽是否知道她跟鄭伊健合作？她笑說：「沒有特別說，等上了直接傳給媽媽看，我怕我媽記不起來是哪部劇。」大霈則被爆料下部劇想演鄭伊健孩子的媽媽，她也搞笑問導演何時要拍第二季，主題就是「後母的逆襲」。

