《百萬人推理》鄭伊健、婁峻碩聯手拼湊真相

記者王丹荷／綜合報導

Netflix推理偵查影集《百萬人推理》由蘇文聖（蘇三毛）身兼編劇與導演，集結鄭伊健、婁峻碩、李霈瑜、王柏傑、李李仁、陳姸霏、項婕如、蔡凡熙、詹懷雲、楊懿軒、曾文翰 （阿翰）、洪千淑（千千）等主演，今（15）日正式公布主預告並同步釋出主海報，帶領觀眾更進一步探查這起圍繞網紅世代、塔羅預言與連環神秘事件的真相。

預告中，戴著詭異笑臉面具的神秘女子「巴巴女巫」透過影片預言：「有人會遭到刺殺」，而事件竟精準命中，她隨後尖聲拍手高喊：「你們都去死吧！」當網路上的娛樂內容轉化為真實世界的死亡預告，駭人聽聞的預言逐步演變為連環命案，讓社會陷入恐慌。獨行破案警探陳家任（鄭伊健 飾）與擁有百萬粉絲的網紅林廷佑「柚子」（婁峻碩 飾）因此聯手追查線索，試圖從虛實交錯的資訊洪流裡拼湊出真相。

動作場面同樣是預告中一大亮點，鄭伊健飾演的陳家任不顧安危，肉身撲向行駛中的轎車，展開緊張刺激的飛車追逐與槍戰戲碼；鄭伊健分享知道要拍攝動作場面時跟編導蘇文聖（蘇三毛）開起玩笑的幕後互動：「我以為是文藝片，為什麼還要拍動作的？要加錢的呀！」沒想到三毛編導更趣味回應：「對呀，我也要加錢，因為我每天都在聽不太流利的國語！」這樣的互動也活絡劇組氣氛。

而預告中也驚喜曝光多位知名網紅草爺、鐵牛、琳妲、阿翰與千千的客串演出，劇中他們同樣以網紅身分登場，隨著「巴巴女巫」事件持續延燒，這些意見領袖也相繼發聲：「網路上什麼都是假的」、「把面具脫下來給我看啊！」反映現實社群中真假難辨、輿論快速發酵的現象。而柚子一句「老高有講過用圖片夾帶加密訊息的方法」，更讓有「華語YouTube之王」之稱的老高意外成為劇中破案關鍵線索，巧妙將現實網路文化融入劇情推理。

三毛編導也分享劇組開心果非曾文翰 （阿翰）莫屬：「阿翰本人居然是相當害羞、十分木訥的人。但他有了角色之後，立刻就像被附身一樣活靈活現，連私下聊天都是那個角色的樣子，完全停不下來，逗得大家十分開心，有他在的現場總是笑聲不斷。」

婁峻碩則分享網紅們與警察們的對戲，兩群人在吵架與推擠，喊卡後無法掩飾自己的興奮，引起鄭伊健好奇：「啊！你們幹嘛那麼興奮？」婁峻碩開心表示：「跟你演吵架很像在演古惑仔啊，很興奮欸！」大霈李霈瑜更表示：「在這部影集裡可以看到非常多與現在時事的共鳴，網路世代以及社群媒體稱為生活主導思想的洪流，大家的思考是被牽制著走，很值得讓人思考。」

《百萬人推理》鄭伊健上演飛車追逐槍戰。（Netflix提供）

《百萬人推理》鄭伊健（左起）、婁峻碩聯手追兇。（Netflix提供）