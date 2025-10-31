百萬人最愛 00878三亮點穩居高股息主角
【記者柯安聰台北報導】本周輝達GTC大會登場，加上美國各大科技巨頭釋出最新財報普遍優於預期，帶動本周台股漲勢強勁，且根據國家發展委員會公布9月景氣對策信號，景氣燈號由綠燈轉為代表擴張的黃紅燈，顯示台灣景氣持續回溫。受惠於全球AI、高效能運算（HPC）及雲端需求帶動，台股屢創波段新高。
國泰投信分析，景氣轉強與出口持續暢旺，預示台股進入健康成長循環，在此背景下，有季配息機制與長期成長潛力的國泰永續高股息（00878），持續吸引長期資金配置，今（10/31）00878已公布10月收益分配期前公告，提醒投資人，本次除息前的最後買進日為11月17日，股息預計於12月12日發放，基金具備三大亮點，受益人數位居高股息ETF中第1。
特色一、高股息特性、費用親民低廉受青睞
根據Bloomberg統計，台灣加權報酬指數近10年股息貢獻度達39.76%，近20年更高達58.80%，顯示股息在長期報酬中扮演關鍵角色。00878採季配息機制，追蹤指數結合ESG永續選股邏輯，挑選大市值、具獲利與配息能力的企業，基金在2024年實際總費用率為0.42%，若排除成立未滿1年之ETF，在高股息ETF中最親民低廉，內扣費用更從2021年至2024年呈階梯式逐年遞減，成立以來亦維持低周轉率、產業分散性的重要特色，讓散戶大眾能確實享有低成本的投資優勢，落實普惠金融。
特色二、具成長潛力，掌握AI與金融雙主軸
在AI熱潮推動下，台灣電子供應鏈持續受惠。2025年台灣資通訊外銷訂單年增率達33.1%，顯示AI伺服器需求強勁。00878成分股中，AI及Apple「雙A」類股占比達50.02%，涵蓋聯電、聯發科、日月光等具熱門題材股，有望受惠於半導體產業成長動能。同時，金融股在利率環境改善下，獲利回升。觀察過往台股歷年表現，在台股長線多頭，類股輪動下，金融類股常有落後補漲的情形。其中國泰金、中信金為00878前兩大成分股，股價亦有望先蹲後跳。
特色三、產業輪動，布局電金傳三大商機
00878以均衡配置為核心，涵蓋電子、金融與傳產三大產業，能在景氣循環中發揮分散風險效果。經濟部統計處資料指出，台灣外銷訂單暢旺，帶動台股屢創新高，顯示電子供應鏈未來需求持續暢旺，且根據Bloomberg統計，美股長期本益比已持續上調，而台股仍位於相對低位，未來在AI與綠能轉型等新科技商機推動下，台股還有望迎來新一輪評價提升；更重要的是，2026年碳稅制度上路，ESG概念股將重回市場目光，00878作為台灣最大ESG ETF，深具長期配置價值。
國泰永續高股息基金經理人江宇騰指出，00878從成立至今快速累積上百萬股民及逾新台幣4500多億元的規模，雖今年眾多高股息ETF因下修殖利率引起市場討論，但建議討資人應綜合考量每一檔高股息ETF的歷次殖利率、填息能力、費用率及ETF周轉率，而非以單一指標作為選股邏輯，投資採取定期定額，才能避免時機風險，自律存股也更有機會累積財富。（自立電子報2025/10/31）
