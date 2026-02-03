百萬人次看戲！人妻與老公LINE吵架刷爆卡 開心回嗆：買婚姻

一則關於婚姻生活的趣味對話在社群平台Threads上引發熱烈討論，內容描述一名丈夫與妻子因教育問題爭執時，妻子仍不忘向丈夫索取信用卡驗證碼購買名牌包包。這段幽默互動獲得超過百萬人次觀看，不少網友紛紛分享自身婚姻中的類似經歷，引發對現代婚姻消費文化的熱議。

一名丈夫與妻子因教育問題爭執時，妻子仍不忘向丈夫索取信用卡驗證碼購買名牌包包。（示意圖／freepik）

該則貼文於2日晚間9時左右發布，內容為一對夫妻的對話截圖。從截圖中可見，這對夫妻疑因女兒教育問題產生爭執，妻子情緒激動地提議讓女兒「退化成嬰兒」，甚至建議將孩子送回托嬰中心。她更列舉需購買的嬰兒用品，包括寶寶米餅、寶寶粥、嬰兒汽座、嬰兒推車及嬰兒餐具等，並對丈夫表示：「要這樣愛小孩都去買！」

令人意想不到的是，在爭吵過程中，妻子竟同時忙著網路購物，急切地向丈夫索取信用卡驗證碼與英文碼。當丈夫疑惑詢問「這是買什麼」時，妻子機智回應：「買你的婚姻」，暗示若不配合提供驗證碼，婚姻可能會出現危機。最終，丈夫透露妻子一口氣購入三顆Coach包包，卡都被刷爆了，讓整個對話充滿戲劇性與幽默感。

一名丈夫與妻子因教育問題爭執時，妻子仍不忘向丈夫索取信用卡驗證碼購買名牌包包。（示意圖／Pixabay）

這段真實婚姻生活的縮影在社群平台上迅速傳播，吸引了122萬人次觀看、3萬人按讚，更有1.2萬人分享。許多網友在留言區分享自身經驗，有網友幽默表示：「吵架可以不吵，但Coach包不能不買！」顯示此類情境在許多婚姻中相當普遍。

另一位網友則在留言中分享，自己在與伴侶發生衝突時，會選擇帶對方去購買黃金作為緩解矛盾的方式，並同樣戲稱這是「買婚姻」的一種表現。還有網友調侃道，若是三顆愛馬仕（Hermès）包包，情況就會大不相同，反映出人們對不同奢侈品牌的價值觀差異。

這則貼文不僅展現了現代婚姻中的消費文化現象，也反映了夫妻間如何運用幽默方式來緩解衝突的相處之道。透過輕鬆詼諧的分享，讓許多陷入類似處境的網友感到共鳴，也為緊張的婚姻關係增添了一絲趣味與溫度。

