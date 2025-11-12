百萬人氣女歌手宣布懷孕 巨肚照曝光！孩子的爸不露面

余曼曼宣布懷孕。鷹傳媒提供

曾以百萬人氣席捲直播圈的余曼曼（Amanda），近日在社群上公開懷孕喜訊。她以台語歌曲〈慢慢等待你〉正式進軍歌壇後，如今再以「準媽媽」身分亮相，卻未透露胎兒父親身份。

余曼曼過去以自然、親民的直播互動方式累積大量粉絲，之後轉型歌手，推出多首台語作品。她以細膩唱腔與情感詮釋獲得好評，並被譽為「最有潛力的新生代台語歌手」。近年她同時經營YouTube與TikTok平台，觸角延伸至美妝、旅遊與生活內容，展現多面向發展。

近日，余曼曼在直播中透露：「懷孕唱歌真的好累，想暫時休息一陣子。」並公開孕期日常。然而，對於外界關心的「男主角」身份，她始終保持低調。據悉，余曼曼也想藉由懷孕契機，結合音樂與親子元素，推出溫暖療癒風格的新曲。

余曼曼隱藏「孩子的爸」真面目。鷹傳媒提供



