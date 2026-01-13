百萬人氣「球鞋女神」網紅驚爆猝逝！得年僅29歲 欠債被迫跨成人平台

娛樂中心／綜合報導

29歲潮流網紅「你的渡口」驚傳元旦時已離世。（圖／翻攝自你的渡口微博）

中國29歲人氣潮流網紅「你的渡口」（本名張純）擁有超過百萬粉絲，被暱稱為「球鞋女神」、「口子姐」，堪稱是中國潮流圈代表人物之一，怎料近日驚傳她猝逝消息震撼陸網，更登上微博熱搜前三名。傳出她於2026年元旦凌晨離世，消息在 1 月12日有多家媒體與親屬證實，遺體已低調火化，讓外界錯愕不已。

「你的渡口」家屬使用她帳號宣布離世消息。（圖／翻攝自微博）

據陸媒《四川觀察》報導，據家屬對話訊息截圖，張純當天因心臟驟停送醫搶救無效身亡。其張純母親「小渡媽媽」與親屬表示：「是走的突然，是突然死亡猝死的」、「她喜歡熬夜，心臟也不太好」。最終在多重身體負荷下猝死，離世過程相當突然，家人至今仍難以平復情緒。

29歲潮流網紅「你的渡口」有「球鞋女神」稱號，因對球鞋穿搭認識與講解而爆紅。（圖／翻攝自你的渡口微博）

張純在2018年竄紅，當時仍是大學生的她，憑藉清新外型與對球鞋文化的專業解讀，在「B站」、「得物」等知名平台迅速竄紅，多支穿搭與潮流解析影片點閱更是破百萬，被視為國潮風潮中的代表性人物之一，也因此獲得「球鞋女神」封號，還曾參加陸綜《說唱聽我的》並發布多首單曲，人氣一度水漲船高。

「你的渡口」晚期因經商失敗加上父親驟逝欠債，轉戰成人平台。（圖／翻攝自你的渡口微博）

然而2023 年，她投入經營個人潮牌卻以失敗告終，據悉虧損金額達數10萬元，同年又遭逢父親病逝的重大打擊，雙重壓力下罹患憂鬱症，體重短時間內暴增，身心狀況急轉直下。為償還債務與維持生活，張純於2024年對外宣布進駐海外成人付費平台，坦言是「生活所迫」。然而轉型非但未能止血，反而引來更大規模的網暴與輿論攻擊，外界對她的嘲諷不斷加劇。

2025年她更在直播中自爆罹患梅毒，皮膚出現潰爛症狀，並坦承曾依賴藥物緩解長期精神壓力。此後，她的經濟狀況持續惡化，曾嘗試投資虛擬貨幣、網紅平台，卻接連遭遇捲款跑路，甚至一度接觸灰色產業合作，處境相當艱困。張純友人事後透露，她後期幾乎陷入孤立狀態，「身邊沒有真正的朋友，留下來的多半只是圍繞利益而來的人」。這句話也讓網友回顧她人生時令人不勝唏噓。

