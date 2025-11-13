百萬人氣ETF 00919填息了！128.9萬投資人息利雙收

台股示意圖。資料照



台股ETF受益人數第四大的群益台灣精選高息ETF(00919)，最新受益人人數來到128.9萬人，00919一早以21.7元開出後，隨即穩定上揚21.79元完成盤中填息，也讓參與第10次填息的投資人息利雙收。

市場法人表示，雖然台股高息ETF今年來績效落後市值型備感壓力，不過，市場震盪有時，震盪的市況中穩步達成財務目標，高息股便可納入考量。

從存股角度來看，台股高息ETF有息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具。近期適逢政府普發一萬現金，據了解，00919採季配息，每年3、6、9及12月除息，也連續10季維持年化配息率10%以上，不啻為現階段投資人善用普發一萬元的理財好選擇。

ETF理財達人表示，全球金融市場變化瞬息萬千，要能抵禦台股市場的波動度，建議配置中要有高息ETF。而能為投資人精選台灣股利率最佳且具獲利能力的優質企業的ETF，才是最適合想要尋找長期投資台股息利雙收標的的投資人。

00919的選股邏輯主要為「精準高息」，挑出今年「已公布」股利的股票，另外再剔除已除息股票，以此挑出高股息個股，讓資金有效率的精準選出高股息個股作為成分股。每年12月換股時也會根據上市櫃公司前三季季報，選出當年度EPS成長率高的股票，預先挑選出未來能配出高息的獲利成長黑馬，同時精選具備獲利能力的個股，組合成極佳存股工具，特別適合存股族。

群益台灣精選高息ETF經理人謝明志表示，市場資金若大舉向特定族群靠攏，高股息ETF的投資人往往需具備較長的投資耐心。投資高股息ETF有兩大重點：張數、成本。想要累積張數就要靠長期不懈的定期定額買進，不要小看定期定額的威力，如果一個月買進1張，1年可以買進12張，另外股息再投入，只要堅持下去，複利的威力會讓你的持有張數越來越多。

市場預期FED在12月可能再降息，金融股預期可受惠降息循環中投資收益回升以及Fed降息壓低壽險業避險成本，金融股則預期受惠投資收益回升以及Fed降息壓低壽險業避險成本，建議投資人可續抱台股高股息ETF，並搭配市值型或主動式台股ETF，透過股性互補讓台股配置更能因應類股頻繁輪動。

