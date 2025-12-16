百萬休旅戰！福特砍到8字頭 迎戰豐田RAV4

中型休旅市場競爭更激烈，福特率先推出新車價格殺到8字頭，引爆市場話題。





明年過年準備要換新車嗎？中型休旅市場競爭更激烈，福特率先推出新車，價格殺到8字頭，引爆市場話題。不過TOYOTA神車RAV4也即將在1月亮相，價格能不能壓在百萬內，也讓外界相當關注。

大面積貫穿式鍍鉻格柵，兩側搭配光斧型LED日行燈跟投射式LED頭燈，一發動還能上演燈光秀，台灣福特六和推出王牌大將，引爆休旅車市話題，搶攻家庭客群，有超越同級的尺寸，後座就算是坐上3個人，都可舒適乘坐不是問題。

真皮打造座椅還有通風功能，內裝12.3吋螢幕數位儀表，讓座艙未來感大升級，還能透過語音來開關天窗，科技感滿分，油電版本動力最大綜效245匹馬力，55.6公斤米扭力，平均油耗每公升20公里，價格砍到8字頭。

汽車銷售經理廖振劭：「展示間的來店客大約成長3成，那人潮還算蠻熱鬧的。」

錘頭造型，與保險桿一體成形的格柵設計，北美官網已經上線開賣，提供2.5升油電。2.5升PHEV插電式油電，綜效馬力最大可達324匹，車身顏色有多達12種可選，當地售價折合新台幣96萬起跳。台灣傳出耶誕節就開始接單，不過價格有望壓在百萬內嗎？

汽車達人葉明德：「台灣還是走日規路線，不管是配備或是規格，其實都是跟日方商討，所以因此整個價格沒辦法壓在百萬元內。」

大面積水箱護罩銳利LED頭燈，HONDACR-V最新款在泰國上市，綜效輸出可達207匹馬力，台灣市場目前正測試2.0升油電版本，預計明年國產上市。

外觀粗獷有型，尺寸放大空間提升，Mazda新世代CX-5大改款，歐美率先發表搭載2.5升汽油引擎，可輸出最大190匹馬力，台灣市場也預計明年導入。

汽車達人葉明德：「像RAV4台北車展會發表新車，CR-V明年會出電油車，就連CX-5在現在接近的架構之下，他的影音系統會更新。」

過年換新車，休旅車選擇更多元，消費者會怎麼選，百萬中型休旅大戰即將開打。

