百萬內最殺！年輕人買得起的電動車來了 現代INSTER 89.9萬元開局

INSTER用89.9萬元價格開局，把「百萬內電動車」變真實選項，這是一般人能直接把它開回家的價位。圖／Hyundai

百萬元以內、最便宜的進口電動車，Hyundai INSTER今（6）日引進台灣，三車型、限時優惠價89.9萬元起，正式切入3.8米以下小型入門電動車市場。INSTER的到位，也讓Hyundai純電產品線「從入門都會到性能跑旅」真正補齊。

南陽實業近3年以「一年一台電動車」節奏，加速Hyundai（現代汽車）在台電動車佈局，快速鋪滿電動化產品線：從IONIQ5(中型跨界電動休旅)、IONIQ6(純電轎跑)、性能旗艦IONIQ5N(高性能電動跑車)，到去年導入的KONA Electric(都會小型電動休旅)，今年再向下補上「都會緊湊型純電」INSTER，目標是滿足更廣泛用車族群。

INSTER在2025年榮獲「World Electric Vehicle世界年度電動車」大獎，並入選「World Car Awards世界風雲車」Top3 Finalist最終決選，產品實力獲全球認證。乍看是一台入門級電動小車，但實際上，它所擔負的任務是——把電動車推進一般消費者真正願意買得起、買得下的價格帶。三款車型售價如下： ● INSTER EV400-A 建議售價94.9萬元，限時優惠價89.9萬元 ● INSTER EV400-B 建議售價104.9萬元，限時優惠價99.9萬元 ● INSTER EV450 建議售價109.9萬元，限時優惠價104.9萬元

年輕跳色座艙裡，配備10.25吋儀表＋8吋中控螢幕、旋鈕排檔。圖／Hyundai

INSTER產品定位很清楚：一台外型俏皮、3.8米靈活車身、可日用、可真的取代燃油車的都會純電通勤車。電池容量42kWh(短程版)/49kWh(長程版)，續航416km/465km(NEDC)，支援最高120kW DC快充，10%充到80%約30分鐘，城市與近郊移動都游刃有餘。

INSTER也具備多項電動車專屬便利科技。「車即是行動電源」概念下，可於車內使用V2L供電，筆電、露營燈、咖啡機都能輕鬆驅動，讓「一台電動車就是一組可移動能源設備」真正落地。

座艙設計「年輕、跳色、簡約、科技」，空間氛圍充滿活力。10.25吋數位儀表與8吋多媒體螢幕，以人因導向環繞在駕駛周遭，SBW旋鈕排檔與巧思置物格則讓操作更直覺、收納更有邏輯。車一停、將全車座椅完全放平，馬上變成一個休憩小房間。行李廂容積平常是238公升，後座一傾倒，立刻騰出瘋狂購物、採買也不怕的1059公升的置物空間。

全車座椅一放平，小型車秒變休憩房。行李廂可從238升超展開到1059升。圖／Hyundai

安全配備上，全車系標配Level 2 ADAS智慧駕駛輔助系統、7具SRS輔助氣囊、智慧型主動車距維持、全速域車道維持輔助、盲區碰撞避免與後方交通防撞擔子系統。即使是第一次開電動車，也能擁有滿滿安全感。

這台車預計11月15日起消費者即可至指定展示地點進行賞車，並將於2026年1月起開始交付的新車，它的意義不只在「可愛」，而在於「把百萬內純電價格帶補上」。INSTER把純電門檻直接拉到89.9萬元，在目前台灣電動車市場的真空區裡，這就是殺傷力。

INSTER擁有3.8米小巧靈活車身，以及最高465km續航力。圖／Hyundai



