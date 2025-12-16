百萬內 RAV4 恐成歷史！第 6 代車型明年 1 月 13 日發表

（記者許皓庭／綜合報導）台灣車市投下震撼彈！Toyota 總代理和泰汽車證實，備受期待的第 6 代 RAV4 將於明年 1 月 13 日正式發表。經銷端更透露，最快 12 月 24 日耶誕夜就會開放預購接單，想搶頭香的消費者動作要快。值得注意的是，首波導入車型將全面鎖定 2.5 升油電混合動力，過往擔綱銷售主力的 2.0 升自然進氣版本恐暫時缺席，這也意味著過往「百萬內入主 RAV4」的親民價格時代，恐將正式畫下句點。

圖／Toyota 總代理和泰汽車證實，備受期待的第 6 代 RAV4 將於明年 1 月 13 日正式發表。（翻攝 Toyota 網站）

根據和泰汽車釋出的初步資訊，全新第 6 代 RAV4 將提供三種截然不同的外觀風格，包括都會時尚的 Core 版、粗獷越野的 Adventure 版以及強調運動性能的 GR Sport 版，不過這三種版本並不會在首波同時全數推出。動力編成策略上，首波將以搭載第 5 代 THS 油電系統的 2.5 升 Hybrid 為主力；至於價格門檻較低的 2.0 升汽油車型，以及具備純電行駛能力的 2.5 升 PHEV 插電式油電版本，則預計會稍晚登場。

針對消費者最關心的稅金問題，雖然 2.5 升排氣量的年度稅金約為 22,410 元，相較於 2.0 升的 17,410 元多出約 5,000 元，但新世代油電系統的進化不容小覷。第 5 代 THS 系統在 PCU 動力控制單元、傳動系統及電池技術上均有顯著升級。參考美規數據，前驅版本綜效馬力提升至 226 匹，四驅版本更達 236 匹，且整體油耗表現較前代進步約 5%。若以長期持有成本計算，省下的油資預計能有效彌補稅金差額。

回顧 2022 年第 5 代 RAV4 上市初期，當時仍保留售價 97.9 萬元的 2.0 升汽油入門款，成功守住百萬關卡，成為許多家庭的高 CP 值首選。然而，隨著全球原物料上漲、車輛配備科技化，現行 5 代汽油版售價已攀升至 117 萬元。如今第 6 代車型在動力系統全面升級、且首波僅提供較高階的 2.5 油電規格下，入手門檻勢必墊高。若參照北美市場 PHEV 車型折合台幣約 130 萬元的售價推算，未來台灣市場的價格帶恐將再創新高。

圖／Toyota 總代理和泰汽車官網查詢，現行 5 代汽油版售價已攀升至 117 萬元。（翻攝 Toyota 網站）

第 6 代 RAV4 的登場，除了象徵產品世代的交替，也反映了市場結構的轉變。隨著入門動力缺席首發陣容，過往 97.9 萬就能買到全新進口 RAV4 的日子已不復返。對於有意入主的消費者而言，除了關注 12 月 24 日的預購資訊外，也需重新評估預算與用車需求，以適應新世代休旅車款的價格定位。

