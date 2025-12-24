百萬公文訓練「雲林 GPT」上路 張麗善就職7周年秀亮點

雲林縣長張麗善（右九）今（24日）舉行就職 7 週年演說，同時宣布「Yunlin (雲林)GPT」、「雲林 AI 公文」兩項智慧治理系統上路。 (周麗蘭攝)

雲林縣長張麗善今（24日）舉行就職 7 週年演說，同時宣布與鴻海公司、帝緯公司分別合作的「Yunlin (雲林)GPT」、「雲林 AI 公文」兩項智慧治理系統上路。

張麗善縣長演說1小時強調，縣府持續推動數位轉型、AI 應用與公共安全建設，以回應人口結構、產業競爭、氣候變遷與治理複雜化等挑戰。

張麗善表示，雲林縣政府透過鴻海公司研發的大語言模型（FoxBrain）提供的強大運算能力與演算法，發展「Yunlin GPT」，提升行政效率並優化公務員工作內容，可說是雲林專用的大腦。

廣告 廣告

縣府計畫處解釋，「Yunlin GPT」的核心功能就是「AI 代理人」，它能協助縣府同仁自動撰寫、整理公文，大幅節省行政時間。公務員只需輸入需求，AI 就能按照特定格式產出計畫背景、目的、項目，也能將原本分散在各局處的數據整合，提升治理效率。

帝緯公司「雲林 AI 公文」系統，由縣府計畫處統籌餵入近900多萬筆公文、4300百筆法規與行政規範進行訓練。這項軟體可自動判斷公文內容，將其分派給正確的承辦單位；當公務員要回覆公文時，會根據歷史資料自動提供建議範本，其「知識庫檢索」功能，可快速在龐大的政府資料夾中找到參考文件。

計畫處表示，「AI 公文」與「Yunlin GPT」10月起已在內部應用間，因涉及內部機密資料與縣務隱私，目前設定為公務員專用，不對一般民眾開放。預計明年（115年）會餵入更多各單位的成果報告與專業知識，讓大腦的查詢與建議功能更精準。

【看原文連結】