百萬善款支持唐氏症家庭 2025萬豪國際台灣慈善高球日圓滿落幕

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導

桃園大溪高爾夫俱樂部昨(25)日盛大舉辦「2025萬豪國際台灣慈善高球日」，現場匯集超過百名企業領袖、高球愛好者與合作夥伴，以揮桿行善共同投入公益行列。延續萬豪集團「Serve 360」的公益精神，今年募得破百萬元善款捐贈中華民國唐氏症基金會，提供唐氏症者等身心障礙者急需的療育安置、醫療照顧、就業訓練等服務。

邁入第三年的慈善高球日獲得跨產業踴躍響應，包含怡婷投資、笠復投資、亞昕國際開發、雙橡園開發、藝康集團、法國東方匯理銀行、Audi 台灣奧迪、Breitling百年靈、TMS 全鋒事業、摩根大通、Valmont台灣、Evian、泰德利、侍酒魂、三得利健康、雙緯企業、Johnnie Walker、帝亞吉歐、民享工業、阿聯酋航空、Ettifu、Monster Energy魔爪、桃園台啤永豐雲豹職業籃球隊、亞商卓盛華閣、1% Style等眾多品牌共襄盛舉，展現企業界在慈善公益的高度凝聚力。

活動由目前TPBL暫居第一的桃園永豐雲豹職業籃球隊專屬啦啦隊「電豹女」以熱力舞蹈揭開序幕，隨後百位球友於景色宜人的大溪高爾夫球場展開揮桿競技。大溪高爾夫球場由國際專業團隊精心設計打造，占地廣達102公頃，分三區共27洞，18洞全長7150碼，以跨越丘陵與溪谷自然地形的遼闊美景聞名，是台灣少數具備國際賽事單位認證、兼具挑戰性與景觀的頂級球場。

本次賽事特別邀請郭艾榛與彭婕兩位TLPGA女子職業高球選手與球友進行趣味挑戰，包括「最遠距離」與「最近旗桿」競賽。平日僅在電視上欣賞職業球賽的球友，難得能近距離感受專業球技，氣氛熱絡。

萬豪國際集團台灣市場總經理哲仁廷Bastien Giannetti表示，萬豪國際慈善高球日是台灣每年最具代表性的公益活動之一，非常榮幸能與眾多合作夥伴與球友一同為唐氏症家庭付出心力。每一次揮桿不只是在球道上前進，更代表著愛心的延伸。主辦單位萬豪國際台灣商務委員會主席王膺傑也表示，能夠把萬豪在台灣的夥伴串聯起來，為需要的人創造改變，建立永續的價值，是我們堅持繼續舉辦活動的力量。

活動現場也同步舉行慈善義賣以及最受矚目的一桿進洞挑戰。今年由Audi台灣奧迪贊助市價230萬元的Audi Q5 TFSI 150 kW advanced休旅車，由Breitling百年靈贊助經典NAVITIMER B01 CHRONOGRAPH 41精品腕錶，成為全場焦點。其中來幾位球友一桿揮出僅差數公分就能進洞，現場觀眾無不為之扼腕，成為賽後大家回味的趣味話題之一。

在各界熱心支持下，今年慈善高球日最終募得史上新高破百萬善款，全數投入唐氏症基金會相關服務計畫。基金會董事長林正俠現場致贈感謝狀，肯定萬豪國際集團對身心障礙家庭的實質支持。萬豪國際集團表示，未來將持續在台深耕，透過跨界合作讓更多力量得以匯聚，為有需要的族群帶來希望，使公益精神在台灣持續延伸。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

