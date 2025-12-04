百萬夜景外的私房景點 函館夢幻耶誕之旅
聳立許多百年教堂與歐風建築的函館，是一座和、洋風情並蓄的港都，每逢冬日時節，「函館夢幻聖誕節」登場，更讓這種異國情調瀰漫大街小巷。
文／陳彥豪 （旅遊作家）
隨著纜車緩緩上山，被譽為百萬夜景的函館夜色，在眼前全面開展，如寶石般熠熠生輝。港都之夜原就動人，在寒冬裡更是光彩四射，為耶誕節所布置的絢麗燈光，綴滿金森倉庫、元町坂道等名景，每晚登場的花車遊行，為港濱帶來熱鬧歡騰的氣息。在12月天裡前進函館，有點冷，但十足浪漫。
冬日裡的函館，約莫5時就天黑，搭乘函館山纜車上山，不僅途中有視野逐漸開闊的喜悅，且當抵達觀景台後，眼前那三面環海、暮色低沉時還帶點天藍的函館夜色，真是百看不厭。
位於北海道南端、聳立許多百年教堂與歐風建築的函館，原本就是一座和、洋風情並蓄的港都，每逢冬日時節，「函館夢幻聖誕節」登場，更讓這種異國情調瀰漫大街小巷。
函館市從明治時代起就是一座國際化的港口城市，並發展出基督教文化，使得「函館夢幻聖誕節」成為日本最著名的耶誕節慶之一。今年的活動在11月29日到12月25日之間舉行，在金森紅磚倉庫群前的海面上，會漂浮著一棵巨大的耶誕樹，點燈時間為每天16:30~17:45、18:00~22:00，每晚18:00點燈時還有煙火秀。此外，每晚還有三次（18:30、19:30、20:30）出現「限定紅色聖誕樹」的時刻。除了紅磚倉庫群，在八幡坂、二十間坂、開港道路和函館車站等地，也都有點燈活動。
金森紅磚倉庫群內，進駐許多餐坊與文青小店，可找到成吉思汗烤肉等各類美食，倉庫外有函館漢堡名店「幸運小丑」，面對海灣吃漢堡也很過癮。倉庫群中的「明治館」除可玩音樂盒DIY等體驗之外，還可租借和服或洋服，要打扮成幕末武士或西洋淑女都可以，可感受換裝逛街之趣。
冬天適逢耶誕節前後，拜訪創建於19世紀末的特拉皮斯汀女子修道院，似乎也很應景，這座至今依然有許多修女在此生活的修道院，冬天更有寧靜祥和的氣質。修道院旁的賣店販售超人氣的牛奶冰淇淋，口感濃郁，可為函館冬之旅，添上一點香甜可口的回憶。
函館市內其實還藏著一些私房景點，比如經常被忽略的熱帶植物園，正是其中之一。話說台灣人何必跑到日本看熱帶植物？但還真的不為植物而來，而是這裡有座泡湯池，冬天時園內的成群猴子，都聚在這兒泡湯取暖，是既逗趣又療癒的情景。
離開函館市後，周邊仍有不少景點可探。比如大沼國定公園，可遊覽大、小沼等湖泊，還可仰望駒岳山。此地除了可搭船遊湖，還能在大沼湖畔體驗釣魚之趣，據說連兩歲稚子也能輕鬆釣起。拿著店家在體驗場備妥的釣竿，靜心釣公魚（日本公魚，為胡瓜魚科其中一種），釣獲可直接炸來吃。大沼公園附近還有座山川牧場，也可順道拜訪牛舍，品嘗當地頗受好評的冰淇淋與鮮乳。
大沼東北側的鹿部町是臨海村鎮，水產豐富，還是座溫泉鄉。這裡有一座道之驛-鹿部間歇泉公園，每隔約10分鐘噴發溫泉，噴起高度達約15公尺，是此地的代表性景觀。公園裡除了能泡足湯之外，道之驛內的海濱媽媽食堂，可以點用當日捕獲魚鮮製作的料理，感受漁鄉美味。
函館西邊的木古內町自從北海道新幹線通車以來，就是道南觀光的交通樞紐之一。這座小鎮除了有扇貝、和牛等山海美食之外，每年冬天都會為了祈禱農漁豐收，舉行獨特的「寒中修禊儀式」，選出四名年輕人，不斷沖洗冷水自我鍛鍊後，於特定時日跳入嚴寒的津輕海峽，並清洗御神體。這項祭典已有將近200年的歷史。一般遊客可向木古內町觀光協會申請，穿上雨衣後，體驗以冷水淨身的「水垢離」儀式，以祈求無病消災。
在木古內町南邊的知內町，以牡蠣、韭菜、香菇等聞名，濱海地區有不少奇岩怪石、斷崖峭壁，除可搭遊覽船巡遊海濱之外，在小谷石村等地，可賞探岩石遍布的海岸風光。
離函館約一小時車程的八雲町，兩面臨海，東為太平洋、西為日本海，倚山面海，物產豐富。這裡有彼此相鄰的八雲町鄉土資料館以及熊木雕資料館，可從展示的文史資料及文物，瞭解在地歷史。
在北海道，有一種名為熊木雕的工藝，而八雲正是起源地。此地之所以會發展出熊木雕，是由於昔時農民生活困頓，而當地貴族後裔在歐洲參訪後，恰巧從瑞士帶回一批木雕熊，於是交給八雲的農人們，建議在農閒時可製作木雕以增添收入，於是從模仿國外的作品開始，八雲漸漸發展出有自身風格的熊木雕工藝，如今在熊木雕資料館內，收藏大大小小約兩百尊熊木雕，便是這段歷史的見證。
不過，日本近日熊害嚴重，看木雕熊無妨，但務必留意「真熊」相關訊息與事發地點、動線，以免出遊日本，反遇令人生怖的「熊出沒」。END
圖:全球知名的函館山夜景，山頂所見絕景相當動人。
