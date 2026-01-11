百萬存款放郵局當備用金 她漏看規定驚：超虧

不少人習慣將存款放在郵局或銀行，希望透過利息累積資產，一名女子發現，郵局活期儲蓄若超過100萬元，超出部分將不予計息，讓她大感驚訝，她原以為把錢穩穩存入就能增值，沒想到長期下來可能反而吃虧，貼文因此引發網友熱烈討論。

原PO近日於Dcard發文指出，一直以來在郵局存錢，都沒有特別留意利率或相關規定，直到最近才發現，活期存款一旦超過100萬元，超出部分根本不會生息，讓她感到錯愕。

原PO擔心買基金或股票風險太高，所以沒有進場，該筆錢主要作為備用金，所以才選擇放在郵局活期帳戶中，沒想到看似保守、安全的方式，長期下來反而可能吃虧。

貼文曝光後，有過來人留言說，在郵局的存款若超過100萬，會寄發通知信，告知超過的存款不會計息，建議分散存放，如將資金分為定存、數位銀行活存、美金儲蓄險、投資股票或ETF累積股利，以提升資產收益。

網友留言，「我記得郵局存超過100萬，會定期寄通知信給妳」、「沒生錢就算了，還可能會被通膨慢慢吃掉，超虧」、「超過100萬的丟定存呀」、「妳這樣就覺得超虧的話，就去乖乖定存」。

查看中華郵政官網也可見，存簿儲金歸戶會合併計算利息，最高計息金額為新台幣100萬元，按每日平均結餘計算，計息時將以曾持有的最佳計息別帳戶為基準，超過部分則不計利息。

