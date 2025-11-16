《百萬小學堂》小西瓜女大十八變！最新近況曝 網讚長大還是優秀
由綜藝天后張小燕主持的益智節目《百萬小學堂》，從2008年播出至2013年，節目中「小學生智囊團」憑著超乎年齡的知識量及靈活反應讓觀眾印象深刻。其中可愛外型與高學習力深受觀眾注意的「小西瓜」（廖書嫻），多年後近況再度掀起討論。
如今，立委葉元之於Threads曬出與她的合照，更意外曝光她現況：「大家記得張小燕『百萬小學堂』裡的『小西瓜』嗎？早上我參加中醫嘉年華活動才知道，原來小西瓜現在是林口長庚的中醫師。我跟她說我是看她節目長大的，時間過得真快。」
照片中，小西瓜以素雅氣質亮相，臉上仍保留童年時期的甜美可愛，如今更添成熟專業感，讓不少網友大讚：「從小就聰明才智」、「優秀的小孩，長大還是優秀」、「小時候氣質就很好了，現在也成為了很棒的大人餒」、「小西瓜臉真的沒變捏」。
小西瓜在2017年以學測74級分，亮眼成績錄取長庚大學中醫系，超高學歷曾讓不少網友驚呼「童星都長大成學霸了」。小西瓜去年接受網紅Kelly採訪時，也分享當初加入節目的契機，她透露自己是從《百萬小學堂》第一集待到節目結束，當初是製作單位到學校發傳單，覺得很有趣就報名了，徵選方式包括寫考卷與錄製自我介紹，她猜測製作單位應該是看重鏡頭表現力。
至於「小西瓜」這個可愛綽號，她笑說，小學時加入羽毛球隊，教練因為她個子嬌小，原本想叫她「小冬瓜」，但她覺得太難聽，乾脆改成「小西瓜」，一路沿用到後來。
