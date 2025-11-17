《百萬小學堂》小西瓜成中醫師！近照曝光網驚：等比例長大了

曾在張小燕主持的益智節目《百萬小學堂》中擔任小學生智囊團的「小西瓜」廖書嫻，多年後的近況再度引發關注。立委葉元之在Threads分享與她的合照，意外曝光她現在已是林口長庚中醫師的身份，讓不少網友驚呼「童星都長大成學霸了」。

小西瓜當時因參加益智節目《百萬小學堂》爆紅。 （圖／翻攝自 YouTube）

葉元之16日在臉書發文透露，他在參加中醫嘉年華活動時巧遇小西瓜，才得知她的最新近況，「原來小西瓜現在是林口長庚的中醫師。我跟她說我是看她節目長大的，時間過得真快。」

立委葉元之（中）曬出與小西瓜（左）合照。 （圖／翻攝自 葉元之 臉書）

照片中的小西瓜以素雅氣質亮相，臉上仍保留童年時期的甜美可愛，如今更添成熟專業感。網友看到合照後紛紛留言讚嘆：「等比例長大了」、「優秀的小孩，長大還是優秀」、「小時候氣質就很好了，現在也成為了很棒的大人餒」、「小西瓜臉真的沒變捏」。

廣告 廣告

小西瓜（中）長大了。（圖／翻攝自Kelly Tsai YouTube）

小西瓜在2017年以學測74級分的亮眼成績錄取長庚大學中醫系，大學期間還加入學校羽球隊，更參加全國大專羽球排名賽。她曾在接受網紅Kelly採訪時分享，自己從《百萬小學堂》第一集待到節目結束，當初是製作單位到學校發傳單才報名參加。

至於「小西瓜」這個可愛綽號，她透露是小學時加入羽毛球隊，教練因為她個子嬌小原本想叫她「小冬瓜」，但她覺得太難聽才改成「小西瓜」。

延伸閱讀

中職/「獅」在必得！林安可有望簽平均年薪3000萬 2+1年複數約

中職/古久保被卸任是球團選擇 林立：迎接明年比賽

中職/林安可旅外東家將定案？ 統一獅最快今宣布