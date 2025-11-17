《百萬小學堂》小西瓜長大了 中醫師近照曝光

立法委員葉元之日前在社群平台上分享與「小西瓜」廖書嫻的合照。（圖／東森新聞、葉元之Threads）





還記得當年益智節目《百萬小學堂》中，那個聰明可愛、反應機靈的「小西瓜」廖書嫻嗎？時隔多年，她的近況再度引發社會關注。立法委員葉元之日前在社群平台上分享與她的合照，意外曝光小西瓜現在已經成為林口長庚醫院的中醫師，讓不少從小看她節目長大的網友驚呼「童星都長大成學霸了」。

立法委員葉元之16日在Threads上發文透露這項驚喜。他表示自己在參加一場中醫嘉年華活動時，巧遇了當年擔任《百萬小學堂》小學生智囊團的「小西瓜」。葉元之在貼文中寫道：「原來小西瓜現在是林口長庚的中醫師。我跟她說我是看她節目長大的，時間過得真快。」

廣告 廣告

合照中的小西瓜以燦爛笑容亮相，臉上依然保留著童年時期的甜美可愛，但如今更增添了成熟專業的氣質。照片一出，立即引發網友熱烈討論與留言讚嘆，紛紛表示：「童星都長大成學霸了」、「看她的節目長大的，這句話有點詭異」、「她有立志說當醫生，時間真快，都已執業了」、「小時候氣質就很好了，現在也成為了很棒的大人餒」、「優秀的小孩，長大還是優秀，看她長大的人+1」、「應該還沒開始看診吧? 看不到她的門診資訊，不然應該會爆診吧」、「選我選我選我」、「我也記得這個妹妹！」。

《百萬小學堂》停播多年仍讓許多粉絲回味無窮，智囊團的成員包括小西瓜（廖書嫻）、容容（吳欣容）、大力（陳力齊）等人，在節目中的優異表現都令人印象深刻。小西瓜也曾於2021年上EBC東森綜合台節目《全民星攻略》，雖然僅答對3題，但清晰的口條也讓觀眾朋友眼睛一亮，且掀起網友一番討論。

當時因疫情關係，小西瓜在節目中全程都戴上口罩，網友仍熱烈留言，「雖然戴著口罩，但是感覺小西瓜很可愛，且聽她說話很舒服。」、「當時百萬小學堂最佳代表就是小西瓜，如今真的是女大18變，祝她未來成為中醫名醫接班吳明珠！」、「小西瓜長大後變成正妹了~~水喔!而且頭腦好~口條也很棒!!」而她僅答對3題，在第4題答錯止步，也有網友替她抱不平「出這種題目真的是太難為人了，不然小西瓜應該可以答更多」。

小西瓜當時在節目中也透露自己喜歡打羽球，從國小一路打到現在，球齡相當的長，也代表學校參加過台南的全大運比賽，可惜沒有成功拿下名次。被主持人曾國城問到「羽球校隊沒有身高限制嗎？」被揶揄身材較為嬌小，她笑回「多少還是有，所以我不適合單人作戰，只能夠雙人對戰和搭檔互補。」



【更多東森娛樂報導】

●不只是學霸 《百萬小學堂》小西瓜大學新身分曝

●差超多！《小學堂》小西瓜變超漂亮 網暴動搶當男朋友

●《小學堂》小西瓜變太漂亮 網讚「側面厲害」近況曝光

