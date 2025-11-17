《百萬小學堂》小西瓜長大了！搖身正妹中醫師 近況照曝光

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

由張小燕主持的節目《百萬小學堂》，曾是台灣代表性益智節目之一。其中當年擁有高人氣且留著一頭俏麗短髮的「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺）在節目結束後，將重心放在課業上。而日前議員葉元之在社群曬出與小西瓜合照，也讓小西瓜的近況曝光。

《百萬小學堂》小西瓜近況曝光。（圖／翻攝自葉元之臉書）

議員葉元之發文表示，自己在中醫嘉年華上遇到小西瓜，才知道對方現在是林口長庚的中醫師。照片中的小西瓜留著一頭長髮，且不同於過去青澀稚嫩的模樣，現在的她出落得亭亭玉立，面對鏡頭露出燦笑，看起來也相當有活力，而這也讓葉元之感嘆，「我跟她說我是看她節目長大的，時間過得真快。」網友們見狀也紛紛稱讚，「優秀的小孩， 長大還是優秀」、「她的臉沒什麼變，認得出來」、「好漂亮好有氣質」。

事實上，小西瓜當年在《百萬小學堂》憑藉可愛的短髮造型，與她答題時沈穩有條理的模樣，深獲觀眾喜愛，更被封為「最會教大人的小老師」。而她之所以叫「小西瓜」是因小學加入羽球隊時，教練看她個子嬌小曾開玩笑說：「你長那麼矮，不然你叫小冬瓜好了」但她不喜歡這個綽號，於是改成了「小西瓜」。

然而，小西瓜一年前就曾上過好友的YouTube頻道分享近況，更提到自己2017年以學測74級分的成績錄取長庚大學中醫系一事，雖然當時的她正處於實習階段，但卻透露未來有機會想開設中醫診所。





