《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照16日曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！
立委合照曝光 小西瓜清新氣質大升級
立委葉元之在臉書曝光與小西瓜的合照，可見小西瓜留一頭長髮，穿碎花洋裝與蕾絲背心，對著鏡頭笑著比YA，清新充滿元氣。
葉元之發文：「大家記得張小燕『百萬小學堂』裡的『小西瓜』嗎？早上我參加中醫嘉年華活動才知道，原來小西瓜現在是林口長庚的中醫師。我跟她說我是看她節目長大的，時間過得真快。」
貼文曝光後，網友紛紛留言：「沒長大，還是一張稚氣的臉」「她還是好可愛」「感覺都沒變」「從小就聰明可愛！」還有人說：「現在是…小西瓜醫生」「她以前小時候就說要唸中醫，恭喜她完成自己的夢想～」「這下門診要爆了」「哇！小西瓜長大了，我是看小西瓜變老的」。還有人寫下節目的經典橋段「選我～選我～」大嘆時光飛逝。
昔最強「小老師」完成夢想 考上長庚中醫系一路當到醫師
事實上，小西瓜當年在《百萬小學堂》以穩健的答題實力，還有超可愛西瓜頭，深受觀眾喜愛。她在節目中常以冷靜又條理分明的方式協助來賓，被稱為「最會教大人的小老師」。她也曾透露綽號的趣事，原來小學加入羽球隊時，教練因她個子嬌小，想叫她「小冬瓜」，但她覺得不好聽，於是就選了更可愛的「小西瓜」。
《百萬小學堂》結束後，小西瓜並未進入演藝圈，而是一路專注課業，當年在學測更考出74級分，透過繁星錄取長庚大學中醫系。她在校期間表現穩定，完成實習後，目前已成為一名中醫師，也完成小時候的夢想。
