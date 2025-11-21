百萬巨鯉今桃園亮相 600尾爭豔

百萬巨鯉、六百尾錦鯉爭奇鬥艷，桃園錦鯉品評會周末登場。（農業局提供）

記者陳華興∕桃園報導

桃園市愛鯉協會第三十一屆錦鯉品評會，二十二、二十三日將於桃園新屋區范姜古厝前廣場登場，集結全台錦鯉品項，包括傳統御三家「紅白」、「大正」、「昭和」以及「寫類」、「其他類」等五大類進行品評，共有五十位專業養殖人，超過六百尾錦鯉參賽，其中還有價值超過百萬元、身長八十五公分以上的巨鯉現身，堪稱台灣錦鯉界年度盛事。

桃園市愛鯉協會表示，今年錦鯉品評會受到所有錦鯉愛好家的支持，共計五十名以上愛好家參與，報名受理桶數達七十五桶以上。去年因古厝維修移師到建安宮舉辦，今年移回范姜古厝前舉行，有興趣的民眾可於十一月二十二日下午四時三十分審查完成後進入會場參觀，二十三日早上八時至下午二時亦開放民眾入賞。

此次品評會重磅邀請荷蘭與馬來西亞等國際審查員評核，最終將頒發二十九個獎項給表現優秀的出品魚，包含八十公分以上出品「御三家」錦鯉的全體總冠、亞、季軍，以及Ｂ類（非御三家）全體總冠、亞、季軍等。

桃園市農業局表示，錦鯉寓意富貴吉祥、健康平安，且具高經濟價值，而桃園環境得天獨厚，錦鯉養殖盛行，產業附加價值高、飼養技術高及產業關聯性高，是台灣觀賞魚中的旗艦魚種。農業局將持續協助各大錦鯉協會舉辦品評會等，透過活動希望讓所有錦鯉愛好家進行深度交流，提升養殖飼養技術，同時也加強推廣錦鯉產業，期望桃園錦鯉產業越發蓬勃。