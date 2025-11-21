



桃園市愛鯉協會第31屆錦鯉品評會，11月22、23日將於桃園新屋區范姜古厝前廣場登場，集結全台錦鯉品項包括傳統御三家「紅白」、「大正」以及「昭和」，以及「寫類」、「其他類」等五大類進行品評，共有50位專業養殖人，超過600尾錦鯉參賽，其中還有價值超過百萬元、身長85公分以上的巨鯉現身，堪稱台灣錦鯉界年度盛事。

桃園市愛鯉協會表示，今年第31屆錦鯉品評會，受到所有錦鯉愛好家的支持，共計50名以上愛好家參與，報名受理桶數達75桶以上。去年因古厝維修移師到建安宮舉辦，今年活動地點則回歸到范姜古厝前舉行，有興趣的民眾可於11月22日下午4時30分審查完成後進入會場參觀，23日早上8時至下午2時亦開放民眾入賞。



百萬巨鯉現身600尾錦鯉爭奇鬥艷，桃園錦鯉品評會周末登場。





此次品評會重磅邀請荷蘭與馬來西亞等國際審查員進行評核，最終將頒發29個獎項給予表現優秀的出品魚，包含80公分以上出品「御三家」錦鯉的全體總冠、亞、季軍，以及B類（非御三家）全體總冠、亞、季軍等。

桃園市政府農業局表示，錦鯉象徵寓意富貴吉祥、健康平安，且具高經濟價值，而桃園市環境得天獨厚，錦鯉養殖盛行，其產業附加價值高、飼養技術高及產業關聯性高，是臺灣觀賞魚中的旗艦魚種。

農業局將持續協助各大錦鯉協會舉辦品評會等，透過活動希望讓所有錦鯉愛好家進行深度交流，提升養殖飼養技術，同時也加強推廣錦鯉產業，期望桃園錦鯉產業越發蓬勃。

