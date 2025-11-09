百萬幼童受惠！衛福部明年推「兒童專責醫師」 年齡擴大至6歲

衛福部將擴大「兒童專責醫師制度」，擬定明年起服務年齡從現行0到3歲延長至0到6歲，並改名為「兒童專責醫師」，新制上路後，受照顧兒童人數將可增加至約100萬人。

國內新生兒數量持續下降，加上預防保健政策推行，兒童生病情況大幅減少，近期甚至出現台大兒童醫院醫護人員比病人還多的狀況。對此，衛福部長石崇良表示，預防保健是提升兒童健康的關鍵，但不能因此讓台灣沒有兒科醫師。

現行的「幼兒專責醫師制度」，由基層診所的兒科或家醫科醫師定期為0到3歲幼兒看診，檢視身體發育狀況，並在預防保健、疫苗注射、牙齒塗氟等層面提供協助，也能藉由看診過程檢查是否有受虐情形，成為第一道防線。

少子女化下許多父母都是新手爸媽，缺乏照顧經驗，兒童專責醫師能從醫療角度提供專業建議，協助執行預防保健，讓醫師看診不一定只能看病，即使罹病兒童減少，兒科醫師仍能在基層發揮所長。

另外，明年「兒科小總額」中，共有123.5億元用於西醫基層，將作為給付專責醫師提供相關服務之用。石崇良也補充，「兒科小總額」除用於難症、重症外，也將用於提高「兒童專責醫師」給付，讓基層醫師能持續發揮專業。

台視新聞／陳酈亭 責任編輯／周瑾逸

