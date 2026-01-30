百萬慰助金關懷 林口公所攜手竹林山觀音寺送暖

【記者葉柏成／新北報導】新北市林口區公所為迎接金馬農曆新年到來，第六度攜手竹林山觀音寺舉辦歲末關懷活動，於今〈30〉日、明〈31〉日兩天在竹林山觀音寺香客大樓發放低收入、中低收入戶年節關懷金，總發放金額143萬元，另感謝「烘爐南山福德宮」加碼致贈愛心白米，嘉惠林口需關懷家戶，讓冬日更溫暖，陪伴民眾安心迎接新年。

林口區公所鄭淑敏表示，近來通貨膨脹，民生物資年年上漲，感謝竹林山觀音寺蔡董事長及全體董監事持續不斷關懷照顧我們轄內弱勢民眾，展現宗教團體回饋社會、關懷社區的正向力量，也感謝烘爐南山福德宮善心響應，讓受助家戶感受到實質的關懷與善心。

《圖說》林口區長鄭淑敏頒發感謝狀予竹林山觀音寺。〈林口區公所提供〉

她強調，年節期間關懷服務不間斷，公所正持續整備各項關懷物資；倘民眾於春節期間有緊急生活物資或相關協助需求，可隨時洽詢林口區公所社會人文課 (02-26033111)，或就近至轄內各警察機關尋求協助，陪伴民眾安心、溫馨過好年。

《圖說》林口公所與竹林山觀音寺連續6年發放總金額143萬元歲末年終關懷小紅包。〈林口區公所提供〉

竹林山觀音寺蔡煌明董事長說，秉持觀音菩薩慈悲濟世的精神，持續推動年節關懷慰問活動，期盼在馬年之際，將祝福與善意送進社會各個角落，讓社區更加溫暖祥和；另外寺方將於2月1日於鶴齡活動中心及大殿前舉辦新春系列活動，邀請民眾在參拜祈福之餘，共迎喜氣新春。

《圖說》依據個案家庭狀況不同，分別發放3,500元和2,500元關懷金。〈林口區公所提供〉

居住在東林里的蕭奶奶前些年丈夫、兒子相繼離世，留下她獨自照顧身障的孫子，生活壓力沉重，今日一大早來到竹林寺，先向觀音佛祖致意感謝，在日常生活中獲得觀音菩薩慈悲庇佑帶來的心靈安定與力量，也感謝公所與寺方每年辦理年節慰問活動，緩解家中的經濟壓力並感受到社會大眾的溫暖。