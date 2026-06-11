百萬房仲變小王！人夫抓姦「照片PO網」公審：狗東西 遭求償200萬

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記者羅欣怡／新竹報導

人夫發現妻子外遇，夥同友人強壓小王，還在網路散布照片，遭法官判賠8萬。（示意圖／Pexels）

新竹一名年薪破百萬的陳姓房仲與人妻有染，遭彭姓丈夫聯手另外3名男子，在新竹市街頭將陳男強押上車，強迫其簽下總額高達400萬元的本票及借款契約，更將陳男照片放上網路公審，辱罵他是「狗東西」，陳男認為名聲受辱憤而提告。全案經新竹地院審理，法官認定彭男侵害陳男名譽及隱私權，判處其須賠償8萬元。

判決書指出，陳男於2023年底與人妻發生關係，最終也造成彭男和妻子離異。彭男於2024年3月30日晚間，夥同另外3名友人，在新竹市一家快炒店旁將陳男攔下並強押上車，帶往酒吧脅迫簽署面額分別為150萬元、50萬元的本票，以及一份200萬元的借款契約。

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同年11月，他更將陳男的照片上傳至網路，並在文中寫下「為啥封鎖我啊，睡別人老婆不用出來面對嗎？這麼會約，怎麼躲起來了」、「明知對方有家庭，還一直約喝酒，不是明擺著就是故意的嗎？沒有道德底線，不懂的尊重人的狗東西，不值得被尊重」等情緒性字眼，引發網路議論。陳男不堪受辱，認為名譽受損且隱私遭到公開，對彭男提出民事訴訟，求償精神慰撫金200萬元。

新竹地院法官審理後認為，彭男在網路上公開發布的文字內容，與公共利益無關，單純是指涉陳男私德不佳，並以「狗東西」等語進行人身攻擊與鄙視，已明顯貶損陳男在社會上的評價。此外，彭男未經同意張貼陳男照片，使其身分輕易被識別，已侵害陳男的個人資料隱私權。

法官審酌，彭男已構成故意不法侵害名譽及隱私權，最終判決應賠償陳男8萬元，全案可上訴。

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