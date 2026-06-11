百萬抖音女神郁欣再出招！砸重金邀SVT幕後推手助陣 新歌唱出成長焦慮

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超強新人歌手郁欣Ivy坐擁抖音130萬粉絲、Instagram超過60萬追蹤，出道僅1個月，就憑藉〈Want Me Back〉衝出135萬觀看，她近期推出第二首單曲〈你現在一樣快樂嗎〉，砸重金找來曾參與韓國天團SEVENTEEN及女團Hearts2Hearts歌曲創作的音樂人Maya Rose助陣，瞄準國際市場。

超強新人歌手郁欣Ivy坐擁抖音130萬粉絲，出道僅1個月音樂成績亮眼。 （圖／ KTJ Holding 提供）

相較於出道曲〈Want Me Back〉展現自信與力量，第二首單曲〈你現在一樣快樂嗎〉則呈現出Ivy更內斂且真實的一面。歌曲描寫成長過程中的自我懷疑與夢想拉扯，從想逃離外界目光與期待，到帶著不安依然勇敢前進的心境轉折。

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Ivy透露，這首歌像是一封寫給未來自己的信，希望透過作品分享自己面對成長與夢想時最真實的感受。她表示，希望提醒每一位仍在努力的人，在追逐夢想的過程中別忘了最初的熱愛與快樂，「人生沒有標準答案，願意親身感受這一切的你，本身就是答案。」

為了打造這首作品，Ivy所屬公司KTJ Holding控股公司特別攜手韓國、瑞典音樂人展開跨國合作。其中，韓國新銳創作者Maya Rose曾參與韓國人氣男團SEVENTEEN及女團Hearts2Hearts等作品創作；瑞典創作人Hampus Westermark則長期深耕歐洲流行音樂市場。此外，再度邀請金曲音樂人派偉俊（小派）擔任製作人，希望透過國際化音樂陣容打造更具全球競爭力的作品。

郁欣新歌找來曾參與韓國人氣男團 SEVENTEEN 歌曲創作的音樂人助陣。 （圖／ KTJ Holding 提供）

Ivy表示，新歌從歌曲風格、概念發想、歌詞內容到MV視覺與服裝造型，自己幾乎全程參與討論，而腦海中最先浮現的畫面，就是自由駕車奔馳在海岸公路上的模樣，因此特別希望將這個意象融入MV之中。

不過尚未考取駕照的她，拍攝時其實是由大型拖車拖行復古敞篷車完成畫面，導演甚至親自固定在車外拍攝架上取景，只為捕捉最真實的鏡頭。Ivy笑說，自己雖然不會開車，但因太投入歌曲情緒，一度不小心雙手離開方向盤演出，成為拍攝現場的小插曲。

拍攝期間團隊還遇上大雨攪局，所幸天亮前雨勢逐漸停歇，最終順利完成拍攝，也成功留下MV中最珍貴的海岸晨光畫面。

回顧出道後的第一個月，Ivy坦言生活其實沒有太大改變，但當作品正式上線後，才驚覺原來有這麼多人正在聽自己的音樂、關注自己的成長。她笑說，最近偶爾會在街上聽見自己的歌曲播放，「那種感覺真的很奇妙」，而過去粉絲認出她多半是因為社群內容，如今卻常有人直接對她說「我很喜歡你的歌」，讓她感受到完全不同的感動。

回顧出道後的第一個月， Ivy 坦言生活其實沒有太大改變。 （圖／ KTJ Holding 提供）

對於〈Want Me Back〉突破百萬觀看，以及海外粉絲熱烈參與Challenge活動，Ivy也感性表示：「感謝每一位願意聽我唱歌的人，你們的支持給了我更大的勇氣，也讓我更確定自己想走在音樂這條路上。」

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