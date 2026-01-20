百萬插畫家蓋彼回來了！突發6秒詭異動畫 一票粉絲不安

百萬粉絲的人氣插畫家蓋彼Gabi。（圖／翻攝自蓋彼Gabi臉書）





不少長期追蹤插畫動畫的粉絲最近都在討論，怎麼手機滑著滑著，好久沒看到那個熟悉的「建寶」跟「妞妞」鬥嘴了？這位擁有百萬粉絲的人氣插畫家蓋彼Gabi，自2024年底開始就進入長期的停更狀態，直到昨天（19日）終於在社群平台上打破沉默，向大家解釋這段時間消失的真相，沒想到貼文一出，意外掀起熱議。

靈魂配音消失

這兩年多來蓋彼動畫之所以按下了暫停鍵，背後原因其實與配音員有關。蓋彼在臉書坦言，靈魂人物建寶的配音員因為某些私人因素，大約從2年前就無法繼續合作，由於建寶的聲音辨識度極高且非常獨特，過去這段時間她嘗試找過很多人試音，卻始終找不到那種對味的感覺。對於作品有極高堅持的她，因此陷入了低潮，甚至一度喪失了繼續製作動畫的衝動。

借助AI科技嘗試重啟

隨著近期AI技術突飛猛進，蓋彼認為這或許是重啟動畫的契機。她表示過去一個人獨立產出動畫非常辛苦，現在有了新工具輔助，或許能以更快的速度實現腦中積壓已久的劇本想法。雖然目前的AI技術在維持角色一致性上還有待加強，有時畫面跑著跑著角色就會稍微變形，但她強調會努力克服技術困難，並尋找新的配音員來嘗試，希望粉絲能包容這段轉型過渡期。

影片引發粉絲熱議

然而最引發討論的並非文字內容，而是隨文附上的一段15秒影片。影片中女主角妞妞竟然對著鏡頭脫下褲子並做出開腿動作，直接露出內褲，這與蓋彼過往溫馨幽默的創作風格大相徑庭。

貼文曝光後，掀起一波熱議，「妞妞為何要脫褲子？然後又開腿這樣坐？」、「不是，道理我都懂，但是為什麼這影片是…」、「會不會建寶配音員其實是男友，這樣能明白為何會喪失動力到停更這麽久，兩年多了準備開始新人生，妞妞也是，一切都會越來越好！可以看出雖然一部分人只注意畫風，但還有一部分人更關心蓋彼」、「看到脫下短褲的AI動畫莫名有點難過…致我們那淺嘗輒止的青春」、「這個影片要表達的東西真的匪夷所思」、「為什麼要脫褲子，畫風不一樣就算惹，頻道內容也會走向其他方向嗎」、「決定開始色色了嗎？」、「蓋彼辛苦了，雖然不知道發生什麼事，不過如果是傷心的事，希望你能好好的走出來」、「用AI模擬出想要的聲音」。

另外，有網友建議「或許妞妞也可以換個男朋友了」，蓋彼本人則親自回應，「也不是是沒有考慮過？（威～～）」；還有人詢問「其實沒有建寶故事一樣可以進行吧？」，蓋彼也回覆，「這麼希望他們分手嗎？」



