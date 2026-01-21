百萬插畫家蓋彼復出玩過火！妞妞不雅姿勢嚇壞粉絲

以情侶日常走紅的百萬插畫家蓋彼，自2024年底突然停更動畫，直到1月19日終於打破沉默。她在社群平台發文說明停更原因，並宣布將借助AI技術重啟創作，不料隨文附上的15秒影片卻引爆爭議。

影片中，原本走溫馨路線的女主角妞妞，竟出現脫下外褲並對鏡頭做出開腿動作，直接露出內褲的畫面。這與過往作品風格大相徑庭，立即引發粉絲不安。部分網友直言看不懂要表達什麼，質疑是否要轉向成人風格，甚至有老粉絲表示要退追。留言區出現「這影片真的很奇怪」、「為什麼要脫褲子」、「這不是我認識的蓋彼」等批評聲浪。

面對排山倒海的質疑，蓋彼於1月20日發布道歉影片。她坦承昨天的影片想得太少，AI玩笑確實開過頭了。蓋彼表示，原本只是想分享一段覺得獵奇的AI測試畫面，沒想到會引起這麼大的反感。她承諾未來AI將回歸輔助創作工具，不會再發布類似的不雅畫面，甚至自嘲以後頂多把假髮脫掉，絕不會再脫褲子。

這起風波也意外揭開停更兩年的真相。蓋彼透露，核心男主角建寶的配音員早在兩年多前就因私人因素離職。由於該配音員聲線過於獨特且辨識度極高，即便海選多位替代人選仍無法達到原汁原味的喜感。對作品有極高堅持的她，因此陷入低潮，甚至喪失繼續製作動畫的動力。

直到近期AI技術突飛猛進，蓋彼發現能透過工具分擔原本獨立作業的壓力，並可能克服配音難題，才決定重啟更新。

