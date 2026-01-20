百萬插畫家「重磅」回歸！突發妞妞「脫褲動畫」嚇翻全網 蓋彼PO片道歉：挺獵奇

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

百萬人氣插畫家蓋彼（Gabi）自2024年底進入漫長的停更期，直到作者蓋彼在昨（19）日打破沉默，發文解釋停更原因；不料，竟在貼文中附上女主角「妞妞」長達6秒的脫褲開腿動畫，引起部分粉絲不適，紛紛揚言退追。對此，蓋彼今日再度發文道歉，並附上影片說明：「AI玩笑過頭了...跟大家說聲抱歉！」

百萬人氣插畫家蓋彼（Gabi）自2024年底進入漫長的停更期，直到作者蓋彼在昨（19）日打破沉默，發文解釋停更原因。（圖／翻攝自蓋彼臉書）

睽違2年，插畫家蓋彼昨天在臉書上發文解釋停更原因，表示負責「建寶」的配音員，因某些因素無法繼續幫她配音，但由於對方的聲音太特殊，導致蓋彼找過很多人嘗試後，卻始終都不對味。對於動畫品質有所堅持的她，似乎因此喪失了做動畫的衝動。不過隨著AI技術先進，蓋彼認為這或許是再度嘗試的契機，原先需要獨自一人扛下所有的工作量，轉而在AI輔助下完成，「雖然角色的一致性還有很多不足，像妞妞動著動著就變另外一個人了」但她強調會努力突破技術，並持續找其他配音員嘗試配音。

不過，引起爭議的是，蓋彼在貼文中附上角色妞妞「脫褲、開腿」的畫面，與過往日常路線有明顯差異，令不少粉絲疑惑：「看不懂想傳達什麼！」甚至有人擔憂未來作品是否邁入成人風格，「這影片…不太妥」。

蓋彼在沉寂近1日後，今日再度發文回應，坦言：「昨天的影片想得太少，AI玩笑開過頭了！」並向粉絲致歉。蓋彼也承諾未來仍會使用AI輔助創作，但不會再開相關玩笑，最後蓋彼也俏皮回應揚言退追的粉絲們：「之後就不要再偷偷回來看新影片！哼哼...」

