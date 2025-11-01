百萬收購星雲墨寶 竟是贗品

蔣姓男子花181萬餘元向陳姓及郭姓男子收購9件已故星雲大師的作品，結果被佛光山紐約道場人士告知可能買到仿品，蔣提返還買賣價金訴訟，經高雄地方法院審理後，判陳、郭2人應返還115萬餘元。可上訴。（本報資料照片）

蔣姓男子花181萬餘元向陳姓及郭姓男子收購9件已故星雲大師的作品，結果被佛光山紐約道場人士告知可能買到仿品，蔣提解除買賣契約，返還買賣價金訴訟，經高雄地方法院詢問專家鑑定後，認定墨寶非真跡，但根據雙方買賣契約，6件約定須交付經佛光山官方認證，因此判陳、郭2人應返還115萬餘元。

判決指出，蔣姓男子主張，2019年5月起，向陳姓及郭姓男子收購9幅星雲大師的作品，對方曾出示「星雲大師一筆字書法」的刊物照片證明收錄其中，最後花181萬8000元買下。

入手後不久，卻被佛光山紐約道場人士告知可能是仿品，蔣男向高雄地方法院請求解除買賣契約，返還買賣價金。陳男稱自己將作品托售給郭男，也並沒擔保作品就是星雲大師真跡，作品書畫均是憑收藏者的眼力及主觀喜好而為交易，並未共謀詐欺，最後交付的作品也沒有瑕疵。

法官請長期參與佛光山各地活動的徐姓鑑定人協助，徐於今年2月分別到佛光山藏經樓查找星雲大師真跡作品比對、講堂與佛光山一名德高望重但不願具名的法師訪談查證後，得悉佛光山所屬各體系單位均未曾印製過典藏證書，作品的典藏證書均為偽造，認定作品非星雲大師真跡。

法官認為，蔣男稱有投資字畫為業，後來也是他人告知後才懷疑為仿品，直到鑑定後才確認，可見作品非肉眼就可輕易區辨真偽，且對話紀錄，陳男也一再表明其無能力判斷作品是否屬於真跡，因此認定2人沒有故意共謀詐騙。

但根據雙方買賣契約，認定9幅墨寶中，有6件約定須交付經佛光山官方認證的作品，當初蔣男花了115萬餘元購入這6件，已違反合約規定，因此判陳、郭2人應返還115萬餘元。可上訴。