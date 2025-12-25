百萬救災車疑涉貪瀆 台南前消防局長.女友人聲押

台南市 / 綜合報導

任職15年的台南前消防局長請辭後風波不斷，繼受傷送醫事件後，因捲入「救災車」貪瀆案件，昨(24)日遭廉政署約談，其中與他過從甚密的楊姓女子，除了承攬50多輛幫浦消防車採購案外，連續8年的消防月曆也是由這名女子的另一家公司負責，獨攬標案總金額初估高達上億元，背後恐涉及錯綜複雜的利益關係與政治糾葛，由於犯罪嫌疑重大且有逃亡串共之虞，今(25)日凌晨李姓前消防局長跟這名楊姓女友人當庭遭到逮捕，檢察官向台南地院聲請羈押禁見。

任職長達15年的台南李姓前消防局長，過去在捐贈高壓細水霧幫浦消防車的記者會上，多次對外細數救災車輛的各項優點，專業清廉形象如今被踢爆背後疑似暗藏不法勾結，捲入「救災車」貪瀆弊案後，李姓前局長昨日遭檢調約談，今日凌晨當庭逮捕，因犯罪嫌疑重大檢察官已向台南地院聲請羈押禁見。

台南地檢署襄閱主任檢察官李駿逸說：「搜索8處地點，傳訊被告證人共10人，李姓前局長，楊姓業者，共同涉犯貪污治罪條例，諭令當庭逮捕，向台南地方法院聲請羈押禁見。」

檢調進一步追查發現，他疑似圖利特定廠商與一名楊姓女負責人，共同收賄高達300萬元，楊姓女負責人(2021.11.22)說：「最要謝謝的就是我們的火災預防科，給我們全部的支持。」

打扮亮眼的楊姓女負責人，過去曾多次出現在台南「消防月曆」記者會場合，調查發現，她名下另一家公司更是連續8年成為消防月曆的唯一承辦單位，不僅如此她也被查出捲入50多輛高壓細水霧幫浦消防車的採購案，總金額初估高達上億元。

調查過程檢方掌握，李姓前局長因握有關鍵權限疑似夥同楊姓女子，由對方擔任白手套，出面與廠商交涉，事後2人共同收受曾姓消防設備業者賄賂，作為協助取得銷售利益以及送審資料順利過關的對價，台南市消防局長楊宗林說：「我們全力配合警廉的調查，提供相關的資料。」

由於李姓前局長與楊姓女負責人關係密切，現在更共同捲入貪瀆爭議，看看這幅由他題字的「清廉、團結」的匾額，如今再回頭檢視不免讓外界感到格外諷刺。

