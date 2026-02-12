民眾日報

百萬株鬱金香綻放齊開必看的花海 Sun World Ba Na Hills 春季旅遊最新焦點

編輯中心
圖：百萬株鬱金香在巴拿山頂燦爛盛放。（圖來源／Sun Group）
圖：百萬株鬱金香在巴拿山頂燦爛盛放。（圖來源／Sun Group）

【記者張嘉誠／綜合報導】

近年台灣旅客在春季出遊選擇上，逐漸由傳統「避寒」長天數旅程轉向天數較短、但具備明確季節特色與場景轉換感的旅行方式。風景、體驗與生活節奏需在有限時間內產生差異，才能留下深刻印象。在此趨勢下，位於越南峴港的 Sun World Ba Na Hills，逐漸成為台灣市場關注的春季旅遊目的地。

結合距離近、氣候宜人、歐洲風格建築，以及年度重點活動「2026 雲端鬱金香節」，Ba Na Hills 於今年春季迎來百萬株鬱金香於山頂同步盛放，為峴港旅遊行程增添極具辨識度的季節亮點。

廣告
圖：鬱金香花卉節讓 Sun World Ba Na Hills 化身為雲端上的「小荷蘭」。（圖來源／Sun Group）
圖：鬱金香花卉節讓 Sun World Ba Na Hills 化身為雲端上的「小荷蘭」。（圖來源／Sun Group）

作為峴港旅遊動線中的核心據點，巴拿山山頂隨著 2026 雲端鬱金香節回歸，再次展現其吸引旅客的重要角色。活動自2月5日至3月31日舉行，約一百萬株鬱金香同步綻放，創下 Sun World Ba Na Hills 歷來規模最大的鬱金香節。

不同於僅集中於單一展示花園的花卉活動，此屆鬱金香節的花海遍布中央花園、主要廣場、步行動線及城堡區域，在雲霧與山景之間鋪展出連續不斷的春季景觀，形塑完整且層次豐富的賞花體驗。

活動另一亮點在於花卉品質。此次共展出 36 種珍稀鬱金香品種，所有花卉皆由 Sun World Ba Na Hills 園藝團隊於當地親自培育與照料，歷時超過 60天。紅、黃、粉、紫、橘與白色交織而成的巨大花毯，營造出宛如「小荷蘭」的視覺印象，並與山頂歐洲古典建築相互呼應，呈現濃厚的歐式氛圍，也正是所有旅客偏好的季節特別限定拍照場景。

鬱金香節近兩個月的展期，在戶外花卉活動中相當少見，尤其於東南亞地區更具指標性。此安排讓台灣旅客能更彈性規劃行程，不必受限於特定日期，不同時間造訪皆能感受不同花況與氛圍層次，適合重視體驗深度旅遊習慣的受眾。

因應旅客希望延長停留、深入探索的需求，Sun World Ba Na Hills 推出「一票三日」纜車票政策，自首次使用起72小時內可不限次數搭乘纜車。旅客可依自身節奏安排賞花、歐風建築探索、品嚐各種美食與不同的娛樂體驗，行程安排更為優雅。

結合滿山花海、雲霧中的歐洲建築，以及完善的一站式體驗規劃，Ba Na Hills 已成為讓台灣人極具吸引力的春季旅遊選項，提供一趟轉換風景與生活節奏的春日旅程，輕柔、美麗，將會是你一輩子無法忘懷的旅程。

其他人也在看

文化花卉走春夯！青青推龍王蟹后春宴迎客

文化花卉走春夯！青青推龍王蟹后春宴迎客

[NOWnews今日新聞]農曆春節期間多元活動不間斷，除了動態演出，文化展演也吸引大量民眾到訪。青青食尚花園會館搶佔人氣國寶「翠玉白菜」春節展出，以及士林官邸春節花卉展與鬱金香展免費開放的高人氣，順勢...

今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前發表留言

高金立院辦公室被搜 彭文正：韓國瑜應該動用立院警察權

無黨籍原住民立委高金素梅涉嫌以人頭詐領助理費等三案，在昨（10）日遭檢調兵分30路搜索其住家和立院公室。歷經18小時馬拉松式偵訊，今（11）日凌晨移送台北地檢署複訊。而開始偵訊不久，她疑似發燒向檢察官表示因感冒身體極度不適、快要昏倒。檢方評估後決定暫停訊問，諭知限制出境、出海後請回，並視其身體恢復狀況擇期訊問。高金隨後在助理陪同下急赴台大醫院掛急診，根據了解助理張俊傑截至上午7時仍在訊問中。

中時新聞網 ・ 1 天前3則留言
被台派罵翻！王世堅激動回應：沒有力挺高金素梅

被台派罵翻！王世堅激動回應：沒有力挺高金素梅

即時中心／張英傑、謝宛錚報導無黨籍立委高金素梅及其團隊10日突遭檢調搜索，然而，民進黨立委王世堅一句「我認為她還是站在我們台灣派這邊」，引發許多台派人士不滿、罵翻王世堅；對此，王世堅今（11）日激動回應，強調自己並未「力挺」高金素梅，而是基於同事之誼與人情常理發言；他說，高金素梅身為原住民立委，長期協助族人生活與處理法規問題，不應被一概否定；司法調查與政治無關，該查就查，期盼高金素梅勇敢面對；真正的台灣派，應以包容化解對立，讓台灣越做越大。

民視 ・ 1 天前85則留言
勞動部升級勞工再充電計畫　精進專業技能提升職場競爭力

勞動部升級勞工再充電計畫　精進專業技能提升職場競爭力

因應美國關稅政策及國際貿易情勢變化，勞動部自114年7月4日起推動「減班休息勞工再充電計畫」，鼓勵企業於實施減班休息期間，安排勞工利用工時空檔參加訓練課程，精進專業技能、提升職場競爭力，同時穩定勞雇關係。計畫推動迄今，勞動力發展署北分署已協助36家企業、逾200人次參加訓練，透過在職訓練支持企業穩定人力結構，並協助勞工在減班期間不中斷學習，提升整體產業競爭力。北分署指出，配合115年最低工資調整為月薪29,500元、時薪196元，勞動部同步調整「再充電計畫」訓練津貼標準。符合資格的減班休息勞工於減班期間參訓，將依實際時數按每小時最低工資核給津貼；其中，月投保薪資逾3萬1,800元者，每月最高可申請16,300元；月投保薪資在3萬1,800元以下者，完成15小時訓練，即可申領每月最高2,940元訓練津貼，減輕減班期間的收入壓力。減班休息勞工於企業實施減班期間，即可參加勞動力發展署各分署自辦或委辦的在職訓練課程，亦可透過勞動力發展署數位服務平台參加線上學習。企業若自行辦理訓練課程，可依規定申請講師鐘點費、教材費及場地費等補助，最高補助金額可達350萬元，鼓勵企業持續投入人才培育。為進一步保

台灣好新聞 ・ 1 天前發表留言

友善職場揭示活動開跑　5心企業職缺曝光度更高

（中央社記者吳欣紜台北11日電）推動友善職場，勞動部今天宣布推動5心友善職場資訊揭示活動，只要企業在台灣就業通網站填寫優於法令友善職場措施，職缺曝光度就會更高，讓尋職者更容易看見、加速攬才。

中央社 ・ 1 天前發表留言
士林官邸春節花卉展自春節連假展開 邀你走春，祈福、討吉利！

士林官邸春節花卉展自春節連假展開 邀你走春，祈福、討吉利！

士林官邸春節花卉展自春節連假展開邀你走春，祈福、討吉利！【旅遊經洪書瑱報導】國人喜歡春節之際，走春討

旅遊經 ・ 1 天前發表留言
立院會期遭北檢大規模搜索　彭文正：韓國瑜應動用立院警察權

立院會期遭北檢大規模搜索　彭文正：韓國瑜應動用立院警察權

無黨籍原住民立委高金素梅涉嫌以人頭詐領助理費、非法輸入新冠快篩試劑、詐領協會補助款等三案，10日遭台北地檢署指揮調查局兵分30路搜索其住家和立法院辦公室。目前正在立法院會期間，根據憲法明定，立委非現行犯必須經立法院同意才能被逮捕。對此，資深媒體人彭文正直言，如果他是立法院長韓國瑜，「我一定動用立法院警察權」。

中天新聞網 ・ 1 天前9則留言

春節假期何處去 桃市府公布風管所轄管景點開放資訊

桃園市政府觀光旅遊局公布春節假期風景區管理處轄管的景點開放資訊，其中虎頭山公園旅遊資訊站、大溪中正公園景觀電梯，16日除夕到24日都不休園。17日大年初一到22日大年初六不休園的景點，包括北橫遊客中心、慈湖遊客中心（含國防部之頭寮、慈湖陵寢）、小烏來天空步道與天空繩橋、角板山行館、羅浮遊客中心、拉拉

自由時報 ・ 1 天前發表留言
與在台港人團聚迎新年 邱垂正：已建立應對「跨境鎮壓」機制

與在台港人團聚迎新年 邱垂正：已建立應對「跨境鎮壓」機制

[Newtalk新聞] 農曆春節將至，為讓在台過年港人感受熟悉的年味與彼此照應的溫暖，大陸委員會及台港經濟文化合作策進會今（12）日在港人開設的「十月茶餐廳」舉辦新春團聚，陸委會主委邱垂正與30餘位在台港人一起圍桌品嘗香港傳統盆菜，強調將持續協助移台港人安居樂業，貢獻所長，共同守護台灣的民主自由。對於上週在台港人「赴湯」經營的拳館遭到不法之徒潑漆的事件，邱垂正強調，政府相關機關已建立應對「跨境鎮壓」機制，並積極研處防範、嚴肅面對，以維護國人與在台民眾的安全。 邱垂正說，從2019年以來，已有超過6萬名港澳人士取得在台居留許可，並有逾1萬2000人取得定居許可。許多移居台灣的港人，從初來乍到的徬徨到融入台灣社會，並在文化創意、教育、媒體、餐飲、醫療及公共事務等領域嶄露頭角，不僅為台灣社會的發展注入活水與動能，更成為台灣自由、民主、人權、法治價值的守護者。 他指出，關懷與服務在台港人是政府的重要政策，將持續辦理居留定居、文化康體、公益、生活適應等多元活動，提供各項諮詢與輔導服務，並結合地方政府及社群資源，完善照顧服務網絡，協助港人在台安身立命、安居樂業、發光發熱。 至於上週在台港人「赴湯」

新頭殼 ・ 10 小時前發表留言
關懷住院榮民 基隆榮服處春節前夕專程探視

關懷住院榮民 基隆榮服處春節前夕專程探視

《圖說》方正處長(左2)偕同蘇澳分院護理部夥伴一同與苗伯伯歡喜合影。〈基隆榮服處提供〉 【記者葉柏成／基隆報導 […]

民眾日報 ・ 10 小時前發表留言

春節出國旅遊 外交部建議購妥足額保險

春節連假即將開始，外交部領務局再次提醒，已申請或申換護照民眾請記得於最後上班日2月13日前領照；同時建議投保足額海外旅遊保險，另可先下載「旅外安全指南APP」，或加入外交部領務局LINE官方帳號(@boca.tw)。 外交部發言人蕭光偉說：『(原音)建議購買足額海外旅遊保險，降低旅行風險，也記得可加入領務局LINE官方帳號，上網「出國登錄」，出國期間注意安全。』 外交部領務局及中部、南部、雲嘉南、東部辦事處春節連假期間暫停對外服務，不過「外交部緊急聯絡中心」全年無休，24小時都有專人輪值，聯繫處理旅外國人急難救助事件。

中央廣播電台 ・ 10 小時前發表留言
快來對獎！運動幣「中籤號碼」出爐　60萬人可領500元

快來對獎！運動幣「中籤號碼」出爐　60萬人可領500元

運動部於今（2/12）日下午2點舉行「115年運動幣」公開抽獎儀式，共抽出60萬份運動幣，每份面額500元，提供幸運中籤民眾專屬運動補助。抽獎活動在運動部長李洋見證下進行，由擊劍新星李讓自抽球機抽出中籤號碼，並由曾參與《全明星運動會》的黃沐妍（小豬）擔任主持人，全程公開透明。

太報 ・ 10 小時前發表留言
註銷戶籍程序未完成 梁文傑：李貞秀登記立委時有雙重身分

註銷戶籍程序未完成 梁文傑：李貞秀登記立委時有雙重身分

民眾黨中配立委李貞秀中國籍爭議延燒，被爆出違反兩岸條例第9-1條規定。陸委會發言人梁文傑今天表示，民眾黨讓李貞秀登記為該黨不分區立委時，她確實是有「雙重戶籍」的，亦即沒有撤銷中國戶籍，也有雙重身分。在我們看來，這是極為特殊案件。梁文傑在陸委會記者會指出，關於李貞秀的案件，陸委會這麼多年來是第一次碰到

自由時報 ・ 10 小時前3則留言
毒酒駕 OUT 李多慧任新北警宣導女神

毒酒駕 OUT 李多慧任新北警宣導女神

《圖說》新北市警察局今日舉辦「毒酒駕 OUT 安全相挺 GO」年度宣導記者會，宣示對毒駕、酒駕「零容忍」，中警 […]

民眾日報 ・ 10 小時前發表留言
日大選後中國急跳腳　矢板明夫揭「1現象」斷言：中國籌碼不多

日大選後中國急跳腳　矢板明夫揭「1現象」斷言：中國籌碼不多

即時中心／張英傑報導這次日本眾議院大選，日本首相高市早苗率領的自民黨，拿下316席好成績，讓國際社會側目，不過，中國對高市早苗卻有諸多不滿，中國外交部發言人林劍，更是直接對高市早苗指手畫腳說，日本不要回到「軍國主義」道路；要求日本「恪守中日四個政治文件」，不要「背信棄義」；還要求高市早苗撤回她關於「台灣有事」言論。對此，資深媒體人矢板明夫提出自身觀察指出，中國的外交回應，像是對自己國家領導人和國內輿論喊話；提到「歷史教訓」和「軍國主義覆轍」等話語，是中國官方用來強調自身立場的固定模板；在面對國際現實時，那樣發言並不能有效解決當前外交僵局，反而讓交流變得更加緊張和困難；矢板明夫還爆料，中國對日本施壓的「籌碼」，其實沒那麼多。

民視 ・ 10 小時前1則留言
台股金蛇年完美封關！股民平均賺245萬元

台股金蛇年完美封關！股民平均賺245萬元

[NOWnews今日新聞]台北股市金蛇年今（11）日迎來完美封關，成功守穩33000點關卡，以33605.71點作收。回顧金蛇年的表現，全年上漲10080.3點，市值衝上新台幣109兆5453億元，再...

今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前發表留言
力拚港湖全壘打！高嘉瑜提「四季紅」配票戰術 同黨參選人樂見但憂「這事」

力拚港湖全壘打！高嘉瑜提「四季紅」配票戰術 同黨參選人樂見但憂「這事」

[Newtalk新聞] 前民進黨立委高嘉瑜回鍋參選台北市內湖、南港區議員，並已完成登記。她今（12）日更喊話「配票追求全壘打，集中票投民進黨」，並提出「四季紅」配票策略，希望港湖區 4 席民進黨議員全上。對此，有志參選黨內同志都不反對，但也擔心配票結果，還是她一支獨秀。 《自由時報》報導，民進黨港湖區台北市議員何孟樺表示，她對於配票一事樂見其成，也會像 2022、2024 年兩次大選一樣，全力配合黨的方針。不過她也說，就像高嘉瑜有自己的想法，選民也有很多不同想法，而民進黨支持者特性之一，就是不會只因是民進黨就一定支持，所以配票未必能夠成功。因此，民進黨若要在港湖區 4 席全上，除需協同作戰，一致對外，也需要各自努力。 當年因高嘉瑜獲得高票，而成了落選頭的民進黨港湖區台北市議員王孝維指出，當年沈富雄自主把票拿出來，有非常好的心胸，而若高嘉瑜要執行「四季紅」配票，「那還真的很感謝她」，期盼大家要把話講開，清楚知道高嘉瑜說的「四季紅」要怎麼做。 民進黨港湖區參選人陳又新指出，只要運用得當的配票策略，民進黨有機會拿下 4 席。不過，他也強調，策略推動的同時，須顧及新世代選民的感受與價值觀，操作

新頭殼 ・ 10 小時前2則留言
政治讀新術／江啓臣非北京認可的人？綠議員揭藍白「此前提下」不能自提軍購版本

政治讀新術／江啓臣非北京認可的人？綠議員揭藍白「此前提下」不能自提軍購版本

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導規模1.25兆元的國防特別預算案遲未付委審查，總統賴清德日前喊話在野儘速通過。不過，除了民眾黨將自提軍購案，國民黨立院...

FTNN新聞網 ・ 10 小時前2則留言
台灣人過年出國首選曝光！「1城市」訂票率翻6倍

台灣人過年出國首選曝光！「1城市」訂票率翻6倍

生活中心／李明融報導農曆新年將至，國人海外旅遊熱情徹底引爆，最新數據顯示，2026年春節期間出境機票預訂量呈現爆發式增長，其中韓國「濟州島」以翻漲超過6倍的驚人數據奪下成長冠軍，躍升為黑馬城市，與日本札幌、福岡及韓國釜山等城市共同領跑春節市場。為了因應這波高峰，桃園機場已提前部署長達18天的疏運計畫，預估總運量將高達274萬人次，並規劃增加179架次加班機，全力投入運能以應對後疫情時代最強勁的海外旅遊需求。

民視 ・ 1 天前6則留言
宣導超多次別用！行李束帶卡住...桃機輸送帶又故障　地勤搖頭

宣導超多次別用！行李束帶卡住...桃機輸送帶又故障　地勤搖頭

為了防止行李箱爆開、提升在行李轉盤上的辨識度，並增加防盜安全性，許多旅客會在行李箱外綁上束帶，不過日前旅客分享，因行李束帶卡住，導致桃園機場輸送帶故障，影響行李處理時間；消息曝光，釣出一名工作人員回應，雖然已經宣導多次「盡量不要用綁帶」，仍因勸導未果導致故障發生，相當無奈。

鏡報 ・ 1 天前35則留言