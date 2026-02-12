百萬株鬱金香綻放齊開必看的花海 Sun World Ba Na Hills 春季旅遊最新焦點

【記者張嘉誠／綜合報導】

近年台灣旅客在春季出遊選擇上，逐漸由傳統「避寒」長天數旅程轉向天數較短、但具備明確季節特色與場景轉換感的旅行方式。風景、體驗與生活節奏需在有限時間內產生差異，才能留下深刻印象。在此趨勢下，位於越南峴港的 Sun World Ba Na Hills，逐漸成為台灣市場關注的春季旅遊目的地。

結合距離近、氣候宜人、歐洲風格建築，以及年度重點活動「2026 雲端鬱金香節」，Ba Na Hills 於今年春季迎來百萬株鬱金香於山頂同步盛放，為峴港旅遊行程增添極具辨識度的季節亮點。

圖：鬱金香花卉節讓 Sun World Ba Na Hills 化身為雲端上的「小荷蘭」。（圖來源／Sun Group）

作為峴港旅遊動線中的核心據點，巴拿山山頂隨著 2026 雲端鬱金香節回歸，再次展現其吸引旅客的重要角色。活動自2月5日至3月31日舉行，約一百萬株鬱金香同步綻放，創下 Sun World Ba Na Hills 歷來規模最大的鬱金香節。

不同於僅集中於單一展示花園的花卉活動，此屆鬱金香節的花海遍布中央花園、主要廣場、步行動線及城堡區域，在雲霧與山景之間鋪展出連續不斷的春季景觀，形塑完整且層次豐富的賞花體驗。

活動另一亮點在於花卉品質。此次共展出 36 種珍稀鬱金香品種，所有花卉皆由 Sun World Ba Na Hills 園藝團隊於當地親自培育與照料，歷時超過 60天。紅、黃、粉、紫、橘與白色交織而成的巨大花毯，營造出宛如「小荷蘭」的視覺印象，並與山頂歐洲古典建築相互呼應，呈現濃厚的歐式氛圍，也正是所有旅客偏好的季節特別限定拍照場景。

鬱金香節近兩個月的展期，在戶外花卉活動中相當少見，尤其於東南亞地區更具指標性。此安排讓台灣旅客能更彈性規劃行程，不必受限於特定日期，不同時間造訪皆能感受不同花況與氛圍層次，適合重視體驗深度旅遊習慣的受眾。

因應旅客希望延長停留、深入探索的需求，Sun World Ba Na Hills 推出「一票三日」纜車票政策，自首次使用起72小時內可不限次數搭乘纜車。旅客可依自身節奏安排賞花、歐風建築探索、品嚐各種美食與不同的娛樂體驗，行程安排更為優雅。

結合滿山花海、雲霧中的歐洲建築，以及完善的一站式體驗規劃，Ba Na Hills 已成為讓台灣人極具吸引力的春季旅遊選項，提供一趟轉換風景與生活節奏的春日旅程，輕柔、美麗，將會是你一輩子無法忘懷的旅程。