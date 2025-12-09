百萬氪金變廢紙 劉詩詩獎項遭「陰謀替換」白鹿「偷獎」無辜背鍋
中國大陸串流平台愛奇藝上週六（12/6）舉辦年度「尖叫之夜」頒獎典禮上，其中由粉絲付費打榜競爭的「年度喜愛女性角色」獎項，原先穩定在前3名的劉詩詩竟在頒獎當晚「離奇」消失，由另一位人氣女星白鹿的角色「空降」遞補，不僅遭粉絲質疑平台缺乏公信力，事後道歉既敷衍又故意挑撥雙方粉絲情緒。最後劉詩詩粉絲維權成功，得回應有權益，愛奇藝落得只剩罵名。
該單元的賽制為付費投票，根據愛奇藝官方「桃豆世界」在11月21日的公示，劉詩詩憑藉《淮水竹亭》的「東方淮竹」一角獲2.41億熱度穩居第3。前兩名分別是李沁《一笑隨歌》的「付一笑」與楊冪《生萬物》的「寧綉綉」。劉詩詩的粉絲為此投入了逾百萬資金購買虛擬道具進行投票，不過該獎項並無設立實質頒獎環節，前三名僅有現場「口播或大螢幕推薦」榮譽。
然而，頒獎現場名單卻出現變動，第一名的李沁不變，劉詩詩的角色被除名，楊冪降至第3，白鹿《臨江仙》角色「李青月」空降亞軍。由於白鹿未來2年在愛奇藝不會有劇播計畫，因此並未號召粉絲付費投票，故熱度數據（粉絲估算約1,266萬）遠低於劉詩詩，反倒衝進前3。劉詩詩粉絲們的真金白銀付出瞬間化為泡影，怒斥平台涉嫌消費欺詐，要求依《消費者權益保護法》「退一賠三」，並質疑愛奇藝在數據和流程上存在系統性黑箱操作。
面對輿論海嘯，愛奇藝的公關處理顯然是一場災難。平台深夜發布聲明，僅以一句輕飄飄的「工作疏忽」解釋榜單錯誤，並重申劉詩詩為正確的第3名。不僅沒有交代篡改原因、沒有提出實質性賠償方案，也未向兩位受影響的藝人單獨致歉，後續提出的「虛擬道具」補償，更被粉絲諷刺為「用舊手段割新韭菜」，毫無誠意。
然而，白鹿仍成了這場烏龍事件中最無辜的受害者之一。白鹿雖然憑藉《臨江仙》等3部熱播劇獲頒備受矚目的「尖叫女演員」大獎（有實體獎盃），與付費榜單性質完全無關。但因平台的操作失誤，白鹿被部分網友偷換概念，連她實至名歸的「尖叫女演員」也被斷章取義為「偷獎」「買獎」，名譽嚴重受損。
所幸劉詩詩粉絲的集體維權取得了重大成果，平台不僅成功退回了投票期間的現金和虛擬資產，還向劉詩詩及其粉絲提交了書面道歉信，承認流程缺失。同時，線上播放版本也修正了口播內容，恢復了劉詩詩角色的第3名榮譽。
