百萬演出自由進場不收費 SuYang蘇婭個人首場演唱會11/29登場

cnews124251121a15

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫、李衣綸／台北報導

1996年與李雨寰合組台灣首支電子舞曲創作團體dMDM，SuYang蘇婭憑《愛上你只是我的錯》入圍第8屆金曲獎最佳新人獎，今年首張發行泰雅語全創作專輯《3 Cyugal》，將於11月29日下午2點在新北市板橋放送所舉辦首度個人音樂演唱會。

3 Cyugal大地電音專輯是一張創作來自於「大地」原始自然中，所擁有的「電」波，呼吸時發出的聲「音」。編曲使用全世界最古老的電子樂器Theremin特雷門琴與Trautonium 特勞烏特琴等多重「手工」類比合成器與特殊樂器西塔琴，節奏突破一般認知的曲風架構，每一首歌都有自己的強勢亮點與SuYang蘇婭的故事，在空靈般的嗓音中詮釋大地電音的靈動感，首度將原民音樂昇華與天、地、海連結的3種層次，也是過去、現在、未來3度空間的對話。

廣告 廣告

為求演唱會能呈現專輯核心五感觸動精神，邀請百萬演出團隊呈現，除了有榮獲第24屆、29屆金曲得獎蘇瓦那·恩木伊·奇拉雅領軍現場樂團之外，還有創辦IMDJ學院DJ教育搖籃的DjMad Remix三首合演，另由三位組合世界樂器演出節目分別為獲第十六屆金曲獎的拉卡·巫茂、第28屆入圍金曲獎最佳編曲人獎提名的任中強、「西尤島計劃」策展人西塔琴第一把手吳欣澤 Uz AzeR。

再加上開場兩組樂團，分別由原住民族樂團由太魯閣之子Karaw嘎咾、少浪出片歌手組成，國外樂團則由鐵拔樂團開啟3 Cyugal大地樂園音樂會的序幕，整場由熱衷於泰雅族文化音樂創作與執行相關活動的史瓦力音樂工作室創辦人黃士佳，擔任音樂總監與節目執行。

演出視覺邀請泡棉藝術家瑞文老師打造SuYang蘇婭整體造型，另有赴美紐約THE JOYCE THEATER和加拿大藝術節演出的太古踏舞團經典作品排練指導舞者吳采璘、2023於Taiwan Grand Prix IBC獲芭蕾團體組第一舞者連律絜、第58屆亞太影展開幕式演出舞者-陳羿均與加拿大DJD舞蹈學校畢業至今活耀跨界演出之肢體藝術家張心瑜 （ Mimi Chang ）舞蹈詮釋專輯曲目演出，讓整場音樂會更添藝術與鮮活感。

音樂會特選於板橋放送所舉行，距離新北歡樂耶誕城活動非常近，11月29日音樂會演出時間為下午2點到晚間6點，上午逛板橋放送所藝文新據點，下午欣賞Cyugal大地樂園音樂會，晚上再到新北歡樂耶誕城活動，讓自己同時擁有藝術、音樂、歡樂的一天。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

外送專法衝擊5萬外送員生計 協會示警：全年損失恐達460億

COP30為全球生物多樣性奠基 元杉森林花蓮壽豐淺山復育具指標

【文章轉載請註明出處】