百萬煙火！ 落焰釀草叢也起火「竄一層樓高」

台南安南區一處廟宇於11日晚間舉辦建醮儀式，期間施放價值百萬的煙火表演，吸引眾多民眾前往觀賞。這場長達三至四分鐘的煙火秀雖然絢爛奪目，卻意外引發一場火災。煙火結束後，現場附近的草叢突然竄起大火，火勢一度高達一層樓，嚇壞在場民眾。所幸消防人員迅速抵達現場，出動多條水線將火勢撲滅，目前事故原因仍待調查。

這場長達三至四分鐘的煙火秀雖然絢爛奪目，卻意外引發一場火災。(圖／翻攝Threads_jia.xuan_0211)

這場煙火表演是由台南安南區一家廟宇在建醮儀式圓滿後所準備的特別活動。煙火秀開場即以七彩繽紛的光芒照亮夜空，現場還特別安排了360度震撼風火輪煙火秀，場面十分熱鬧。許多民眾表示，這樣的煙火規模通常只有在跨年活動才能看到，堪稱縣市級別的煙火表演。

煙火秀開場即以七彩繽紛的光芒照亮夜空，現場還特別安排了360度震撼風火輪煙火秀，場面十分熱鬧。圖／翻攝Threads_jia.xuan_0211

然而，在這場據稱耗資一至兩百萬元的煙火秀結束後不久，意外發生了。煙火的落焰疑似引燃了附近的草叢，火勢迅速蔓延。一名目擊民眾表示，火勢雖然不大，但突然燒起來讓大家感到恐慌，特別擔心停在路邊的車輛可能會被波及。

消防隊抵達現場時，火煙已有一層樓高，他們立即出動兩台消防車，總共三條水線進行滅火。圖／翻攝Threads__ps.111

安南消防分隊長王傳勝表示，消防隊抵達現場時，火煙已有一層樓高，他們立即出動兩台消防車，總共三條水線進行滅火。根據了解，現場燃燒的雜草面積約50平方公尺，所幸及時被撲滅。

雖然根據網友描述，火災疑似是高空煙火的落焰所造成，但外界質疑這樣的煙火施放方式是否符合消防法規。對此，消防局表示，僅憑影片無法斷定起火原因，仍需等待後續火災調查結果來釐清詳細情況。

