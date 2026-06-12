百萬熱銷藍牙耳機深夜突炸裂 男大生驚魂耳鳴急就醫

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大陸中心／程正邦報導

中國河南一名男大學生戴著藍芽耳機看片，耳機突然在耳裡炸裂，所幸就醫後並無大礙。（圖／翻攝自微博）

戴著無線藍牙耳機看影音、聽音樂已是現代人的生活日常，但隨身科技配件若發生意外，往往讓人防不勝防。中國大陸河南近日發生一起驚悚的科技產品安全事故。一名男大生在宿舍配戴藍牙耳機觀看影片時，耳機竟毫無徵兆地在耳廓內炸裂。由於該款耳機在各大電商平台屬於銷量突破百萬副的熱門明星商品，消息曝光後，隨即引發大量消費者的集體恐慌。

深夜看影片突爆炸

根據陸媒《瀟湘晨報》報導，這起意外發生在河南鄭州。當事男大生在凌晨躺在宿舍床舖上，戴著藍牙耳機看影片。根據當事人描述，在爆炸發生前，耳機的運作完全正常，機體沒有出現異常的高溫、發熱，也沒有任何怪異的電流聲。

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然而，耳機卻在毫無預警的情況下突然炸裂。男大生表示，爆炸後當下立刻感受到耳部一陣劇烈灼熱，隨後伴隨著長段時間的耳鳴，讓他驚恐萬分。所幸隔日前往醫院接受詳細檢查後，醫生確認其耳膜完整、聽力功能並未受到實質損損，純屬不幸中的大幸。

百萬銷量品牌掀熱議

這款釀成意外的無線藍牙耳機，是男大生在一年前花費約70元人民幣（約折合新台幣315元）於網路通路購入。他強調，該商品在網路上擁有極高評價，累積銷售量更跨越百萬大關，絕對不是來路不明的無牌劣質山寨貨，過去一年的使用經驗也相當順暢，沒想到會突然變身成耳邊的定時炸彈。

事件在網路上發酵後，涉事耳機廠商已在第一時間主動與當事人取得聯繫，並要求將爆炸的耳機殘骸寄回總部進行專業的檢驗分析。廠商承諾，若檢測結果證實是生產品質上的瑕疵，將會全額負擔受害者的醫療與檢查費用。男大生則考量自身並未受到嚴重創傷，決定不對廠商提起法律訴訟，因此並未向外界公開該耳機的具體品牌名稱。

鋰電池過熱成隱憂

這類無線耳機爆炸的案例近年在全球屢見不鮮。3C產業專家指出，藍牙耳機為了追求輕量化，機體內的鋰電池構造極為緊密。常見的爆炸原因通常與機體曾遭外力摔落變形、使用不合適的快充配件導致過載，或是長期處於潮濕高溫環境有關。專家呼籲，消費者購買電子產品應認明合規檢驗標章，充電時應避免過夜充，配戴時若發現異常發熱便應立即取下，以策安全。

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