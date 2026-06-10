百萬獎學金助孩子走出專業路 新北193位技藝之星獲適性市長獎

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《圖說》三峽國中學生林榮美在老師一路鼓勵與陪伴下堅持到底，榮獲「設計基礎」職群佳績。〈教育局提供〉

【記者葉柏成/新北報導】把興趣化為專長，把努力累積成未來競爭力。新北市今年共有193位國中技藝績優學生獲頒「適性市長獎」，由市長侯友宜親自表揚，肯定孩子們在技藝學習上的傑出表現，也見證新北市推動適性教育與技職發展的豐碩成果。

今年新北市國中技藝競賽吸引超過1,500名學生參與，競賽內容涵蓋設計、資訊、餐旅、機械等36個職群主題。許多學生透過競賽找到自己的興趣與方向，從學習過程中建立信心，也為未來升學與職涯發展奠定基礎。

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《圖說》蔡皓丞於「車床基礎工作」職群奪冠，透過比賽看見自己的成長。〈教育局提供〉

侯友宜表示，技藝競賽不只是展現成果的舞台，更是學生探索自我、認識職涯的重要機會。每個孩子都有不同天賦，只要找到適合自己的道路，都能發光發熱。為鼓勵優秀技藝人才留在新北深耕發展，市府推動全國唯一的「頂尖人才永續獎學金」，凡國中技藝競賽前三名學生選擇就讀新北市高中職專業群科，每人可獲得1萬元獎學金，今年預計發出超過百萬元獎助學金，協助學生持續精進專業能力。

《圖說》正德國中王子欣同學於「觀賞植物栽培（花藝）」職群獲得第一名。〈教育局提供〉

獲獎學生中，正德國中表現亮眼，共有34位學生獲獎，其中6位勇奪各職群第一名。榮獲「觀賞植物栽培（花藝）」職群第一名的王子欣分享，比賽前既緊張又期待，當聽到自己獲獎時十分感動，所有練習的辛苦都化為喜悅，也感謝老師一路細心指導與陪伴。

同樣摘下第一名的蔡皓丞，在「車床基礎工作」職群展現扎實實力。他回憶，寒假期間幾乎天天到校練習，從最初成績不理想，到逐步突破自我、達到滿分標準，每一次進步都讓他更有信心，也更加確定未來想朝技職領域發展。

《圖說》三峽國中鄭安如同學，，謝謝當初的自己沒有放棄，從一次次練習中累積實力。〈教育局提供〉

三峽國中則有32位學生獲獎。於「設計基礎」職群表現優異的林榮美表示，準備過程中曾遇到瓶頸與挫折，幸好老師不斷鼓勵，陪伴她走過低潮，最終獲得佳績。獲得「基本資訊應用」職群佳績的鄭安如則說，感謝自己沒有因困難而放棄，透過一次次練習累積實力，未來希望朝工程師目標邁進。

教育局長張明文表示，新北市持續擴大技藝教育量能，每年整合北北基桃超過27所高中職及大專校院資源，開設近600個國中技藝教育班，並結合技藝性社團、寒暑假育樂營及多元職涯探索活動，每年提供超過4萬人次參與機會。未來將持續完善技職教育支持系統，讓更多孩子透過適性發展找到人生方向，在屬於自己的舞台上自信成長、勇敢追夢。