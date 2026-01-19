百萬現金獎落玉如阿姨內衣店闆娘大氣送雞排

▲位於台中逢甲商圈的「玉如阿姨內衣店」，台中購物節活動期間，一名消費者僅消費2400元，即抽中100萬元大獎。（圖／業者提供）

[NOWnews今日新聞] 位於台中逢甲商圈的「玉如阿姨內衣」，台中購物節活動期間，一名消費者僅消費2400元，即抽中100萬元大獎。中獎消息曝光後，迅速在社群平台發酵，不僅掀起討論熱潮，也讓「玉如阿姨內衣」成為本屆台中購物節，最受矚目的中獎門市之一。

2025年台中購物節已落幕，中獎話題仍持續延燒。根據台中市府公布資料，截至12月25日，活動累積消費登錄金額突破360億元，百萬現金與百萬汽車獎項接連開出，其中，位於逢甲商圈「玉如阿姨內衣」逢甲店，因誕生百萬幸運得主，被視為「台中西屯百萬得主」重要代表案例。

▲百萬中獎話題發酵，玉如阿姨領軍門市美女軍團，帶動逢甲商圈人潮與消費熱度。（圖／業者提供）

回顧中獎過程，「玉如阿姨內衣」門市團隊至今仍津津樂道。據說，門市社群小編，第一時間接到市府通知中獎消息的電話時，一度以為是詐騙來電，反覆確認後才發現，「百萬現金獎」真的開在自家門市。

小編說，確認訊息屬實後，隨即在Threads分享整個過程，並公開協尋幸運得主。貼文內容真實又帶點幽默，迅速引發網友大量轉傳與留言，不少人表示「看到都替中獎者開心」，也讓「玉如阿姨內衣」的中獎話題在社群持續擴散。

為了與更多人分享這份好運，「玉如阿姨內衣」逢甲店在中獎消息曝光後，特別於門市現場免費發放100份雞排，邀請民眾一同沾沾喜氣。活動當天吸引不少民眾到場排隊，長長人龍看不到尾巴。

不少民眾表示，原本只是路過逛街，看到發雞排便加入排隊行列，「雖然不是自己中獎，但能感受到那股喜氣」。也有消費者認為，品牌願意以實際行動回饋商圈與顧客，讓人對品牌好感度提升。

▲玉如阿姨在逢甲店發放百份雞排，分享中獎喜氣，吸引許多民眾排隊同樂。（圖／業者提供）

創辦人玉如阿姨表示，第一時間得知好消息是既驚喜又感恩，「確認中獎之後，第一個念頭就是，這份好運不該只屬於一個人，才會決定準備雞排，和大家一起分享。」

她指出，「玉如阿姨內衣」長期深耕在地市場，始終重視與消費者之間的信任與互動，能在大型「台中購物節」活動中，成為幸運中獎品牌，是品牌與消費者共同累積的成果，展現地方品牌參與促銷活動、帶動商圈活絡的正向影響力。

百萬中獎話題仍在延燒，玉如阿姨決定延續這波「好兆頭」，即日起推出新春限定優惠活動，凡單筆消費滿2,000元，即可現折218元，滿 3,000元現折398元，最高滿10,000元可現折1,600元。

此外，指定紅色系內衣367元起，少女內衣系列任選3件再享88折優惠，兼顧過年喜氣與實用需求，成為不少消費者採購年節內衣優惠的熱門選項。「玉如阿姨內衣」也期盼，藉由百萬好兆頭與實質回饋，讓消費者在新年開春之際，感受到滿滿誠意。玉如阿姨內衣官網：https://pse.is/8lrpc9

