百萬租屋家庭政策 擴大包租代管為32萬戶

（中央社記者賴于榛台北10日電）內政部今天透過新聞稿表示，政府照顧百萬租屋家戶的政策目標始終不變，但會持續強化立即性的租屋保障機制，擴大推動包租代管政策。根據政策調整方向，直接興建目標為18萬戶、包租代管調升為32萬戶，再加上租金補貼戶數，達成百萬支持目標。

所謂「百萬租屋家庭支持計畫」，根據內政部過往資料，是指至民國121年為止，整體累積興建25萬戶社會住宅、推動25萬戶包租代管、提供50萬戶租金補貼，達成100萬戶支持目標。

廣告 廣告

內政部今天透過新聞稿指出，政府照顧百萬租屋家戶的政策目標不變，透過直接興建、包租代管、租金補貼3軌政策同步推進，截至去年底，社會住宅興辦戶數已達12萬2680戶，包租代管累計10萬4803戶，租金補貼受益戶數為91萬3867戶。

內政部說，百萬租屋家庭支持計畫未來將從政策可及性、立即性與精準性3個面向優化政策配置外，也會符合居住正義、社會福利、環境保護等國家政策，穩健財政措施下全方位推動租屋家戶政策。

包租代管數量調整部分，內政部解釋，未來將會連結社福機制，給予弱勢族群更完整、全面的照顧，逐年擴大規模，以達到32萬戶為目標，藉以回應民間團體及立法院的要求。

另外，總統府氣候變遷委員會過去曾要求，內政部須於2030年前在住商部門減少35%碳排量。內政部指出，以一戶30坪的社宅估算，將產出40公噸二氧化碳當量，若透過包租代管方式活化空餘屋，相較新建社宅可降低約30%至40%的碳排量，有助於滿足居住需求並兼顧減碳目標與環境保護。

談到直接興辦，內政部說，中央自2016年至今已多元興辦7萬138戶社會住宅，地方政府也興辦5萬2542戶，合計達12萬2680戶，興辦政策持續穩定推進，未來將強化社宅興辦的精準性，依據租金地圖統計結果掌握租屋熱點，並攜手新北市、台中市、台北市及桃園市等租金補貼戶數較高的縣市政府，以直接新建、都更分回、容積獎勵等多元方式，推動6萬戶社會住宅興辦工作。

整體而言，根據政策調整方向，未來總目標不變，但直接興建數量調整為18萬戶、包租代管提升為32萬戶，再搭配租金補貼戶數，達成百萬支持目標。（編輯：翟思嘉）1150110